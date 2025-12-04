Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, u petak, 5. decembra 2025. godine, na više lokacija u Tuzlanskom kantonu doći će do privremenih isključenja električne energije, saopćeno je iz nadležnih službi.

Prema najavi, bez struje će privremeno ostati pojedina naselja na području Tuzle, Gradačca, Srebrenika i Živinica.

U Tuzli su prekidi planirani u naselju Dokanj te u ulici Mustafe Hukića, u terminu od 08:30 do 11:30 sati.

Na području Gradačca prekidi će obuhvatiti više naselja, među kojima Okanoviće, Novaliće i Međiđu Donju, u vremenu između 09:00 i 15:00 sati, dok će veći blok naselja, uključujući Kerep, Srnice, Gušte, Vučkovce, Ormanicu i Hrgove Donje, biti bez električne energije od 12:00 do 14:00 sati. Isti termin obuhvata i naselja Srnice Gornje, Biberovo Polje, Moštanicu, Karajliće te više drugih lokaliteta u širem gradskom području. Dodatna grupa naselja, među kojima Alibašići, Kamberi, Gluhe, Grabov Gaj, Mionica centar i Toke, također će biti bez napajanja u istom periodu.

Na području Srebrenika, naselja Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići ostat će bez električne energije od 08:30 do 15:30 sati, dok je u dijelu naselja Polje Srebrenik, u blizini firme Džeko Komerc, prekid najavljen od 09:00 do 12:00 sati.

U Živinicama su najavljeni prekidi u naseljima Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići i Jezero Poljići, u terminu od 09:00 do 15:00 sati.

Iz nadležnih službi apeluju na građane da svoje aktivnosti prilagode najavljenim prekidima te da, ukoliko je potrebno, blagovremeno preduzmu mjere kako bi izbjegli smetnje u svakodnevnim obavezama.