Skupština TK danas o turističkim zajednicama, budžetu i radu javnih ustanova

Skupština TK danas će održati 62. redovnu sjednicu, na kojoj će zastupnici razmatrati niz zakonskih rješenja, izvještaja i informacija iz različitih oblasti.

Među važnijim tačkama dnevnog reda nalazi se prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turističkim zajednicama, o kojem bi se zastupnici trebali izjasniti tokom sjednice.

Pred Skupštinom će se naći i izvještaji o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona i korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta TK za prvih šest mjeseci 2026. godine.

Zastupnici će razmatrati i izvještaje o poslovanju JP „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj, radu i poslovanju JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla, kao i radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2025. godinu.

Na dnevnom redu su i informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu, kao i informacija o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona.

Razmatrat će se i informacije koje se odnose na implementaciju aplikativnog softvera i digitalizaciju procesa saobraćajne edukacije u Tuzlanskom kantonu.

Skupština TK trebala bi se izjasniti i o Rodnoj analizi zaposlenih na rukovodećim pozicijama u institucijama Tuzlanskog kantona, kao i Analizi zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatorima zdravlja u 2025. godini.

Na sjednici će biti razmatran i nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona.