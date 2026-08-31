Skupština TK odlučila: Kandidatima se mora omogućiti izlazak na vozački ispit

Skupština Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je tačku koja se odnosi na implementaciju novog aplikativnog/informativnog softvera za autoškole i kandidate u njima.

Nakon višesatne rasprave, Skupština Tuzlanskog kantona donijela je dva zaključka:

1. Skupština Tuzlanskog kantona traži od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da omogući polaganje vozačkog ispita svim kandidatima koji su ispunili uslove u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozača motornih vozila i Pravilnika o načinu organizovanja i provođenja polaganja vozačkih ispita, bez obzira da li je autoškola registrovana u aplikativnom softveru u procesu digitalizacije saobraćajne edukacije.

2. Skupština Tuzlanskog kantona, radi unapređenja sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, traži od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i autoškola da u roku od šest mjeseci osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita.

Prva tačka praktično traži da kandidati koji su već završili obuku i ispunili sve zakonske uslove ne budu spriječeni da polažu vozački ispit samo zato što njihova autoškola još nije evidentirana u novom digitalnom sistemu. Dakle, problem sa registracijom autoškole u aplikativnom softveru ne bi smio biti razlog da kandidat izgubi pravo na polaganje, pod uslovom da je sve ostalo urađeno u skladu sa zakonom i pravilnicima.

To ne znači da se digitalizacija ukida niti da autoškole više ne moraju ući u sistem. Suština je da se u prelaznom periodu ne kažnjavaju kandidati zbog toga što njihova autoškola još nije završila registraciju u aplikaciji.

Druga tačka znači da Ministarstvo obrazovanja i nauke TK i autoškole imaju rok od šest mjeseci da urede proces obuke i polaganja vozačkih ispita tako da ispunjava najviše standarde sigurnosti i kvaliteta. Formulacija je dosta široka, ali se može odnositi na organizaciju obuke, kontrolu rada autoškola, način provođenja ispita, tehničke i administrativne uslove, kao i funkcionisanje digitalnog sistema.

Ove odluke dolaze nakon višemjesečnih protesta autoškola zbog ovođenja informativnog sistema.