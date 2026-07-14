Pokrenuta platforma za prijavu negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca

Registar 145a nova je internetska platforma putem koje građani mogu prijaviti javne komentare i objave kojima se negira genocid, veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci ili podstiču nasilje i mržnja.

Platforma funkcioniše u dvije faze. U prvoj građanin anonimno dostavlja ime profila, link do spornog komentara ili objave te fotografiju ekrana na kojoj se vide sadržaj, autor i vrijeme objavljivanja. Kako je navedeno na stranici, od osobe koja dostavlja dokaz ne traže se ime ni adresa elektronske pošte, dok moderatorski tim svaku prijavu ručno provjerava prije njenog objavljivanja.