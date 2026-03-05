Konferencija o genocidu u globalnom kontekstu: Srebrenica u centru međunarodne rasprave o sjećanju i prevenciji

Konferencija o genocidu u globalnom kontekstu održana je u Memorijalnom centru Srebrenica, gdje se okupilo više od stotinu učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta, među kojima su bili predstavnici međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, akademske zajednice, civilnog društva i medija. Skup je bio posvećen jačanju međunarodnog okvira za sjećanje na genocid u Srebrenici, ali i promišljanju o načinima odgovornosti i prevencije u globalnom kontekstu.

Konferenciju su otvorili direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Reilly, stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija te savjetnica člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića Dženeta Omerdić. U obraćanjima je istaknuto da je važno da Rezolucija Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici dobije širi međunarodni okvir i postane dio trajnih globalnih mehanizama za očuvanje sjećanja i prevenciju zločina.

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić naglasio je da je cilj da rezolucija ne ostane samo simboličan čin, nego da preraste u trajni međunarodni okvir koji će povezati institucije, stručnjake i mlade ljude iz različitih zemalja u radu na očuvanju istine o genocidu i njenom prenošenju budućim generacijama.

Konferencija o genocidu u globalnom kontekstu i međunarodna saradnja

U uvodnom dijelu predstavljeni su rezultati projekta rada sa zajednicama „Srebrenica Outreach Project“, koji se realizuje uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Koordinatorica projekta Mirela Osmanović istaknula je da je od aprila 2025. do aprila 2026. godine kroz različite programe u Memorijalnom centru učestvovalo više od 500 ljudi iz brojnih država, te da je uspostavljeno više od 50 institucionalnih partnerstava i više od 60 direktnih saradnji.

Kroz ovaj projekat organizovani su brojni programi i susreti koji se bave temama sjećanja, edukacije i dokumentovanja genocida. Među njima su SrebrenicaDocs, program SrebrenicaKids, medijski susreti u Srebrenici, konferencija o usmenoj historiji, konferencija o dijalogu u Srebrenici, globalna konferencija o arhiviranju i muzeologiji, kao i susreti arhitekata i arhitektica koji se bave memorijalizacijom prostora.

Tokom skupa održana su tri panela koji su se bavili različitim aspektima međunarodnog pristupa sjećanju na genocid u Srebrenici. Prvi panel, posvećen odnosu između komemoracije i međunarodnih politika, moderirala je Merima Šemić-Prguda. Učesnici su bili specijalni savjetnik Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida Chaloka Beyani, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Arnhild Spence, predsjednica Pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić te direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

Drugi panel bio je posvećen suočavanju s negiranjem genocida i ulozi država, diplomatije i javnih politika u očuvanju istine. Diskusiju je moderirala Lejla Gačanica iz Ureda visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, a učesnici su bili Hikmet Karčić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović, potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković i Nedim Jahić, vanjski savjetnik za inicijative Memorijalnog centra Srebrenica.

Treći panel bavio se pitanjem kako prenositi istinu o genocidu novim generacijama i na koji način mladi mogu biti uključeni u procese sjećanja i obrazovanja. Panel je moderirao Tahir Žustra, a među učesnicima su bili Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava Srbije, Almasa Salihović-Huseinović iz Memorijalnog centra Srebrenica, Ajna Jusić iz organizacije Zaboravljena djeca rata te Refik Hodžić iz British Councila.

Konferencija o genocidu u globalnom kontekstu još jednom je naglasila značaj međunarodne saradnje u očuvanju sjećanja na genocid u Srebrenici. Organizatori ističu da je cilj razvijati rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici kao dio trajnog globalnog okvira koji će povezati sjećanje, odgovornost i prevenciju.

Konferenciju je organizovao Memorijalni centar Srebrenica uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a program je vodio Benjamin Butković.