Danas promjena vremena, mogući pljuskovi i grmljavina

Danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće uz umjeren porast oblačnost tokom dana. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jači padavine, koji mogu biti praćeni gradom, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne.

U večernjim satma padavine u Hercegovini, na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 32 do 38, lokalno do 40 °C.

U Tuzli se tokom dana očekuju padavine. Maksimalna dnevna temperatura do 33 stepena.