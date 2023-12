70 ljekara darovalo krv: Medicinska briga izvan granica ordinacije

70 zaposlenika tuzlanskog Doma zdravlja odazvalo se akciji darivanja krvi. Među njima je i Nives Mehmedović, fizioterapeutska tehničarka. Njena odluka da prvi put daruje krv nije samo čin humanosti, nego i nada da će nečiji život biti spašen. U razgovoru s nama, Nives je podijelila svoje motivacije.

“ Hvala Bogu zdravstveno stanje mi je to omogućilo pa neka je i nekom drugom sa srećom. Čula sam da davaoci krvi uglavnom kažu da se nakon davanja krvi puno bolje zdravstveno osjećaju, pa evo da i ja probam. Nekom da pomognem a i za svoje zdravlje”, rekla je za RTV Slon Nives Mehmedović, fizioterapuetska tehničarka u JZNU Dom zdravlja Tuzla.

Upravo su ljekari oni koji dobro znaju da krv treba čekati pacijenta, a ne obratno. Tu poruku željeli su i poslati danas, velikim odzivom na akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Trenutne zalihe krvi su dovoljne, kažu iz ove zdravstvene ustanove, no potreba za određenom krvnom grupom uvijek postoji.

“ Rijetko kada se dešava situacija da moramo vršiti pritisak na porodicu da obezbijede dovoljne količine krvi, pogotovo ako se radi o RhD negativnim krvnim grupama kojih inače ima jako malo od pet do 17 posto od ukupne populacije krvi, ali uvijek izađemo na kraj i svi pacijenti dobiju dovoljnu količinu krvi odnosno lijekova od krvi”, smatra Azra Ibrahimović, organizatorica akcija darivanja krvi u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

Tokom darivanja krvi od jedne osobe uzima se jedna doza. Stoga je, kako kaže Ibrahimović novih 70 doza krvi došlo u pravo vrijeme.

“ Došla je u periodu kada idu novogodišnji i vjerski prazni gdje bez obzira koliko mi poštujemo te praznike vrlo često se građani opuste i vrlo česte su saobraćajne nezgode kada su potrebe za krvi zaista potrebne”, kaže Ibrahimović.

No, postoje i one kategorije društva koje ne mogu darivati krv ma koliko to željeli.

“ Darivati krv ne mogu one osobe koje imaju određena hronična oboljenja, akutna oboljenja, svježe vakcinisani, ako ste imali svježe operativne zahvate, trudnice, svježe porodilje, svi koji piju dva ili više lijeka za neke dijagnoze”, istakla je za RTV Slon Aida Žabić, šefica Odjela za transmisivne bolesti Klinike za transfuziologiju UKC-a Tuzla.

Dom zdravlja Tuzla je ovoj akciji darivanja krvi pristupio prvi put. Inicijativa predstavlja samo jednu od mnogih planiranih aktivnosti u povodu obilježavanja 100 godina postojanja i rada ove zdravstvene ustanove.

“ Jedna je od akcija koju ćemo praviti tokom godine dana. Planiramo dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi a pored ovoga smo organizovali akciju doniranja sredstava za djecu bez roditeljskog staranja i djecu u Palestini koja je u toku ta akcija”, u izjavi za RTV Slon rekao je Nedim Osmanović, predsjednik Organizacionog odbora i inicijator aktivnosti.

Svaki put kada dobrovoljno darujemo krv, pružamo priliku nekome da se bori protiv bolesti, ozdravi od povrede ili prebrodi teškoću. Ta mala gesta ljudskosti može imati ogroman utjecaj na nečiji život, poručili su ljekari.