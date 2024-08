Prva transplantacija srca uspješna, donorstvo organa i dalje tabu tema

Početkom augusta obavljena je prva transplantacija srca u Bosni i Hercegovini. Tim ljekara i osoblja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu izveo je transplantaciju na 44-godišnjaku, zahvaljujući donorima.

Aldin Hajdarević dobio je novo srce i prvi je pacijent kome je u našoj zemlji izvršena transplantacija ovog organa. Ljekari kažu da je zahvat uspješan, a i Aldin se dobro osjeća. Srce je dobio od 21-godišnjaka, koji je imao moždanu smrt, odnosno njegove porodice koja se odlučila na doniranje organa.

”80-to sam godište i osjećam se kao da imam 30 godina, da sam baš prodisao pravo, a bio sam bolestan baš, nisam mogao vjerovati”, navodi Aldin.

Vjeru u Aldinovo dobro stanje nakon transplantacije imao je tim ljekara i osoblja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na čelu sa doktorom Nerminom Granovim. On ističe da su se ranije ovakvi zahvati obavljali u Sloveniji ili Hrvatskoj, ali je i to bilo problematično u posljednje vrijeme, pa nije bilo transplantacija srca za bh. građane. Sada nova nada u bolje sutra po ovom pitanju.

”Na neki način smo dali novu vrijednost životu ljudi koji žive u BiH, jer praktično koliko vrijedi život ne postoji jasna teorija, ali u nekoj sredini vrijedi koliko je sredina spremna da uloži da bi održala taj život. U statističkom smislu kada je u pitanju zdravstvo to nisu ogromne brojke, u smislu da će pomoći velikim masama ljudi, ali čisto da znamo da ova zemlja i mi koji živimo u njoj, od ovog trenutka možemo imati transplantaciju”, kaže dr. Nermin Granov, uposlenik KCUS-a.

Dozvolu za obavljanje transplantacija srca BiH je dobila 2022. godine, ali do sada jer nije bilo donora, pa ni transplantacija. Četiri godine prije bio je pokušaj uspostave Trening centra putem Eurotransplanta, ali to nije uspjelo u našoj zemlji, navodi dr. Granov. Sada će biti lakše, ali se mora raditi na preokretu u smislu prepoznavanja važnosti doniranja organa, kaže on. U svijetu se godišnje obavi oko pet hiljada transplantacija srca.

”Mi u BiH, kada bi gledali statistiku, nama je najlakša Amerika za računanje, jer praktično imamo 100 puta manje stanovnika. U Americi se transplantira oko 3.000 srca godišnje, 3.000 mehaničkih cirkulatornih potpora i oko 3.600 ljudi je na listama. Mi bi po tim standardima trebali imati 30 transplantacija, 30 mehaničkih cirkulatornih potpora i da imamo 36 pacijenata koji čekaju”, ističe dr. Granov.

Transplantacija srca otvara novo poglavlje u transplantacijskoj medici, poručuju nadležni s federalnog nivoa vlasti.

”Razvoj transplantacijske medicine jedan je od prioriteta Federalnog ministarstva zdravstva i kliničkih centara, a ovim putem pozivam i ostale bolnice da se aktivno uključe u donorski program. Činjenica je da bez uspješnog donorskog programa prikupljanja organa od osoba kod kojih je sukladno medicinskim kriterijima utvrđena moždana smrt, nema ni transplantacija”, rekao je Nediljko Rimac, federalni ministar zdravstva.

Direktorica Dijagnostičkih disciplina KCUS-a Sabiha Prevljaka kaže da je transplantacija srca kruna dosadašnjeg rada na polju transplantacije organa ove ustanove.

”I dalje ostajemo na putu kao do sada, u službi zdravlja svih građana naše zemlje i jačanju zdravstvenog sistema u svim segmentima u kojima možemo dati doprinos”, navodi ona.

A doprinos mogu dati i građani odnosno porodice osoba kod kojih je utvrđena moždana smrt, doniranjem organa. Dosadašnji podaci govore da je od 2014. godine obavljeno 96 razgovora sa porodicama preminulih, a dobijen je pristanak 31 porodice za doniranje organa. To je, navode ljekari nedovoljno, uz nadu da će se svijest mijenjati.