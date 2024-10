Advokatska komora FBiH pozvala zastupnike da podrže zakon o advokaturi

Advokatska komora Federacije BiH pozvala je zastupnike Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH da podrže Prijedlog zakona o advokaturi Federacije BiH i time doprinesu uređenju i boljem funkcioniranju advokatske djelatnosti u Federaciji BiH.

U utorak je započelo dvodnevno zasjedanje Predstavničkog doma Parlamenta FBiH na kojem je jedna od tačaka usvajanje Prijedloga zakona o advokaturi FBiH.

Iz Advokatska komora FBiH ističu da je Prijedlog zakona o advokaturi FBiH izrađen u skladu sa evropskim standardima advokature, te je predloženi tekst donesen u konsultaciji i uz podršku Vijeća advokatskih komora i pravnih društava Evrope – CCBE-a (Council of Bars and Law Societies of Europe), krovne organizacije koja predstavlja advokate iz država članica Evropske unije i šire, koja se bavi pitanjima vezanim za pravnu profesiju u Evropi.

To praktično znači, kako navode u saopćenju, da prijedlog tog zakona uključuje evropske standarde profesionalnih prava i sloboda advokata, te etička pravila, a sve u svrhu poboljšanja ove pravne profesije i pružanja pravnih usluga u Federaciji BiH i BiH u cjelini.

U okviru izrade prijedloga posebna pažnja je posvećena zabrani diskriminatornog pristupa, te Advokatska komora FBiH navodi da predloženi normativni okvir treba da unaprijedi advokatsku djelatnost, a ne suprotno.

-S tim u vezi, Advokatska komora FBiH podsjeća da je uređivanje advokatske djelatnosti u nadležnosti entiteta Bosne i Hercegovine, te da uslovi koji su predviđeni za sticanje prava za upis u imenik advokata navedenim prijedlogom ni na koji način ne utiču na prava koja su već stečena odnosno ne djeluje retroaktivno, niti predloženi uslovi za upis u imenik advokata prema sjedištu advokatske kancelarije zabranjuju obavljanje ove djelatnosti svih advokata, članova entitetskih advokatskih komora, na teritoriji cijele države Bosne i Hercegovine – naglašava se u saopćenju za javnost Advokatske komore Federacije BiH.