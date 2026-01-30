Ako od ove godine idete u penziju očekujte ove iznose, šest kategorija koje su definisane novim Zakonom o MIO PIO u Federaciji BiH i koje određuju najniže moguće penzije u zavisnosti od staža, vrste prava i posebnih propisa. Ovi iznosi odnose se na građane koji prvi put ostvaruju pravo na penziju tokom 2026. godine.

Prema članu 81. Zakona, najniža starosna penzija razvrstana je u šest kategorija u zavisnosti od dužine penzijskog staža, a osnov za obračun je usklađena prosječna penzija iz decembra 2025. godine koja je iznosila 651,05 KM i nakon usklađivanja dostigla 723,97 KM. Na toj osnovi formirani su minimalni iznosi ispod kojih starosna penzija ne može pasti.

Za osiguranike koji imaju do 20 godina penzijskog staža, najniža penzija iznosi 60 posto prosječne i ne može biti manja od 434,38 KM. Oni koji u penziju odlaze sa stažom od 20 do manje od 25 godina imaju garantovani minimum od 65 posto prosječne penzije, odnosno 470,58 KM. Sa stažom od 25 do manje od 30 godina, najniža penzija je određena na nivou od 70 posto prosječne i iznosi 506,78 KM.

Za penzionere sa 30 do manje od 35 godina staža propisan je minimum od 75 posto prosječne penzije, što znači da penzija ne može biti niža od 542,98 KM. Oni koji imaju između 35 i manje od 40 godina penzijskog staža imaju pravo na najmanje 85 posto prosječne penzije, odnosno 615,37 KM. Najviši minimalni iznos u okviru starosnih penzija odnosi se na osiguranike sa 40 i više godina staža, kojima penzija ne može biti niža od 95 posto prosječne, što trenutno iznosi 687,77 KM.

Ako od ove godine idete u penziju očekujte ove iznose, osam kategorija jer Zakon dodatno prepoznaje i posebne grupe korisnika. Tako je propisano da korisnici porodične i invalidske penzije, kojima je utvrđen iznos najniže penzije, ne mogu primati manje od 90 posto prosječne penzije, što u ovom trenutku iznosi 651,57 KM.

Posebna kategorija odnosi se na korisnike koji pravo na penziju ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući zakone koji uređuju povoljnije penzionisanje branitelja, prava dobitnika ratnih priznanja i prava članova njihovih porodica. Izmjenama tih zakona utvrđeno je da najniža penzija u tim slučajevima ostaje na nivou dosadašnje najniže penzije i iznosi 666,40 KM.

Važno je naglasiti da navedeni iznosi predstavljaju zakonom zagarantovani minimum, a ne konačan iznos penzije. Stvarna visina penzije zavisi od ukupnog staža, uplaćenih doprinosa i visine ostvarenih plata tokom radnog vijeka, pa u svakoj od ovih kategorija ona može biti i znatno viša od propisanog minimuma.

Penziju za januar primit će ukupno 465.697 korisnika u Federaciji BiH, a za tu isplatu potrebno je osigurati oko 351.100.000 KM.