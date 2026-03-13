Povećan opći bod za penzije u Federaciji BiH, evo šta to znači za buduće penzionere

Opći bod za penzije u Federaciji BiH povećan je za 2026. godinu i sada iznosi 26,34 KM, što će uticati na način obračuna novih penzija u Federaciji BiH.

Upravni odbor Federalnog zavoda za MIO PIO donio je odluku o usklađivanju vrijednosti općeg boda za 2026. godinu, u skladu sa članom 78 Zakona o MIO PIO. Odluka nosi broj UOFZ 181/26, a na nju je saglasnost dala i Vlada Federacije BiH.

Usklađena vrijednost objavljena je i u Službenim novinama Federacije BiH broj 19/26, a primjenjuje se pri utvrđivanju visine penzije počevši od 1. januara 2026. godine.

Opći bod za penzije predstavlja jedan od ključnih elemenata u formuli kojom se izračunava visina penzije. U sistemu MIO PIO penzija se utvrđuje tako što se broj ličnih bodova koje je osiguranik ostvario tokom radnog vijeka množi sa vrijednošću općeg boda.

Drugim riječima, visina penzije zavisi od broja bodova koje je radnik ostvario tokom godina rada i od vrijednosti općeg boda koji se svake godine može usklađivati.

Vrijednost općeg boda povećana je jer je došlo do rasta prosječne bruto plaće u Federaciji BiH. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosječna bruto plata u prethodnoj godini porasla je za 16,3 posto, što je bio osnov za novo usklađivanje.

Važno je naglasiti da povećanje općeg boda ne znači automatsko povećanje svih postojećih penzija. Ova vrijednost se prije svega koristi prilikom izračuna novih penzija, odnosno za osobe koje pravo na penziju ostvaruju od 2026. godine.

Zbog toga će budući penzioneri, čija se penzija bude računala prema novoj vrijednosti, u pravilu imati nešto povoljniji obračun nego da je penzija izračunata prema ranijem općem bodu za penzije.