Ambasada SAD: HDZBiH ne može na silu doći do rješenja koje preferira

Amandmani na Izborni zakon BiH, koje je predložilo Ministarstvo pravde BiH, nažalost, malo bi doprinijeli jačanju integriteta izbornog sistema u BiH. Istovremeno, njima se uvode veoma problematične promjene Izbornog zakona BiH, posebno one koje se odnose na izbor članova Predsjedništva BiH, ocijenila je danas Ambasada Sjedinjenih Država u BiH.

– Kao što pravni stručnjaci stalno naglašavaju, za provedbu presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa Predsjedništvom BiH potrebno je promijeniti Ustav BiH. Ovim prijedlogom bi se defakto uvela hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH, o čemu je bilo govora i što je odbačeno za vrijeme razgovora – koje su pomogle SAD i EU – o ustavnoj i izbornoj reformi 2021. i 2022. godine. Neće se postići napredak po pitanju provedbe presuda Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa Predsjedništvom BiH ukoliko HDZ BiH nastavi da nanovo predlaže i insistira na politički i pravno problematičnim izmjenama Izbornog zakona BiH. HDZ BiH ne može na silu doći do rješenja koje preferira – mora iskreno pregovarati i raditi na izgradnji konsenzusa i kompromisa neophodnih za promjenu Ustava BiH. Stranka je za to imala veoma mnogo vremena, ali to nije uradila – poručuju iz Ambasade SAD-a.

Dalje navode da bi se amandmanima koje predlaže Ministarstvo pravde također promijenio metod izbora svih legislativnih tijela na način da se favorizuju veće etnonacionalne stranke, što bi moglo imati devastirajuće posljedice po opozicione političke stranke širom BiH. Amandmanima se, također, Centralna izborna komisija izlaže političkoj manipulaciji, umjesto da se jačaju njenih kapaciteti. Konačno, ovim amandmanima se ne smanjuje konktrola političkih stranaka nad biračkim odborima, što je ključna reforma neophodna za jačanje demokratije u BiH.

– Svrha zakona o jačanju integriteta izbornog procesa je da građani ponovo steknu povjerenje u demokratske procese u zemlji, između ostalog, tako što će se osigurati da se glasovi birača zbrajaju onako kako su građani glasali. Njihova svrha nije da se lideri etnonacionalnih političkih stranaka koji su najodgovorniji za podrivanje demokratije u BiH dodatno učvrste na pozicijama vlasti. Za žaljenje je, ali nije iznenađujuće, da neke političke stranke nastoje iskoristiti slabosti postojećeg izbornog sistema, umjesto da nastoje da osiguraju da se poštuje volja birača – poručuju iz Ambasade SAD u saopćenju proslijeđenom putem društvenih mreža.