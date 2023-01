Ambasada SAD: Novi saziv Vijeća ministara ima priliku promijeniti putanju BiH

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini pozdravila je danas izglasani novi saziv Vijeća ministara BiH.

Danas je na sjednici Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izglasao novo Vijeće ministara, čime su potvrđeni svi predloženi ministri i zamjenici ministara.

Congratulations on the formation of the new Council of Ministers! BiH needs stable and functional governments focused on addressing the challenges confronting the people of this country. It has had neither for the last four years.🧵1/3

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) January 25, 2023