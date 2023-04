Ambasada SAD odbacuje optužbe da je uticala na proces protiv Novalića i drugih

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH odbacilia je kao lažne i obmanjujuće optužbe da je uticala na sudski proces protiv Fadila Novalića ili druge slučajeve.

We received several press inquiries to comment on false and misleading accusations that the United States Embassy influenced judicial proceedings in the case against Fadil Novalic and others.

Read our statement ⬇️ pic.twitter.com/gHUYvo7FLU

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) April 5, 2023