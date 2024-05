Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom

Dana 06.5.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

-u ulici Veljka Lukića Kurjaka u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

– u naseljima: Tovilište, Hujdurovići, Fazanerija, Krč, Vrela, Hrgovi Gornji, Lovačka Kuća, Sanit Granit, Alibegović, Jafa Jase, Špionica Bare, Tutnjevac, Špionica škola, Tutnjevac, Cerik, Špionica Srednja, Jošak i Dežići u vremenima od 10:00 do 10:45, i od 16:00 do 17:00 sati.