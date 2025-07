Planska isključenja električne enegije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 13.7.2025. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Gračanica na području opštine Doboj Istok, kao i u MZ Lukavica, naselju Bare (TS Bare i TS Bare 2) u Stjepan Polju, Maloj i Velikoj Brijesnici u vremenu od 08:00 do 08:30 sati.

2. Grada Živinice:

– u naselju Karaula u vremenu od 08:00 do 08:30 sati,

– u naseljima: Kutić, Litve 1, Litve 2, Golubinjak (Rabića groblje), Hornica 1, Hornica 2, Hornica 3, Đakovići i Stadion Slaven u vremenima od 08:00 do 08:30 sati i od 18:00 do 18:30 sati.