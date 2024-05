Ambasada SAD: “Razdruživanje” ne znači nezavisnost nego kraj RS

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH ocijenila je danas neodgovornom i antidejtonskim djelovanjem izjavu predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika da je Vlada RS donijela zvaničnu odluku da predloži “razdruživanje” RS od Bosne i Hercegovine.

-Drugim riječima, to znači secesiju RS; to je opasno, neodgovorno, antidaytonsko djelovanje koje izlaže riziku teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH. A to su ključni interesi SAD. Sjedinjene Države branit će ih i štititi, između ostalog, i pozivanjem na odgovornost onih koji ih izlažu riziku – upozorila je u svojoj reakciji američka ambasada.

Kako je navela dalje, Dodik i Vlada RS pokušali su objasniti ovu odluku skupinom laži i dezinformacija smišljenih da zaplaše javnost u RS kako bi krenula za njima ovim opasnim putem.

-Činjenice su jednostavne i jasne. Ne postoji međunarodna zavjera da se ukine RS, a Dodik ne može izdvojiti niti jednu jedinu izjavu ijednog američkog zvaničnika kojom se poziva na ukidanje RS. BiH nije unija dva entiteta. Kako izričito stoji u Daytonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH, BiH je država nasljednica Republike Bosne i Hercegovine – podvlače iz Ambasade SAD-a.

Poručuju kako Ustav BiH ne daje pravo na secesiju ili “razdruživanje” ni entitetima ni bilo kojoj nižoj administrativnoj jedinici. RS može postojati samo unutar BiH. Secesija ili “razdruživanje” RS ne znači nezavisnost RS niti kraj BiH, nego znači kraj RS.

-Aktivnosti Dodika izlažu riziku budućnost unutar evro-atlantskih institucija koju građani BiH, uključujući RS, žele. Put koji on predlaže bi osigurao da građani RS, njihova djeca i unuci nemaju miran, prosperitetan život u demokratiji kakav zaslužuju – upozoravaju u saopćenju iz američke ambasade u BiH.