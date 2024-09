Ambasador Murphy: Važne nedovršene reforme u oblasti odbrane u Bosni i Hercegovini

Rješavanje pitanja neperspektivne vojne imovine na raznim lokacijama, a u skladu sa postojećim zakonima, također bi imalo pozitivan domino efekat na budžet za odbranu. Kako se navodi u Programu reformi, “sredstva namijenjena u ove svrhe biće preusmjerena u svrhu… opremanja OS BiH”. S obzirom na svoju veličinu, Oružane snage BiH imaju previše imovine, a održavanje te imovine teret je za finansijske i ljudske resurse. Konsolidacija je moguća i odavno je potrebna. Time bi se OS BiH oslobodile obaveze čuvanja starih, dotrajalih vojnih objekata koji im više nisu potrebni. Svi to znaju, ali rukovodstvo Ministarstva odbrane nije uspjelo definisati kao prioritet postizanje konsenzusa koji je neophodan za rješavanje ovog problema među političkim liderima. Članica NATO mora uspješno i učinkovito koristiti svoje vojne snage, raspoređujući ih tamo gdje će imati najveći uticaj na sigurnost. To se u BiH ne događa.

Članice NATO shvaćaju da je učinkovito upravljanje ljudskim resursima strateški pokretač. Postoji hitna potreba za reformom upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu odbrane i u OS BiH. Znamo da će se OS BiH u naredne dvije do tri godine suočiti sa značajnim kadrovskim gubicima zbog odlaska ljudi u penziju. Veći fokus na pristupanje oružanim snagama, povećanje napora za zadržavanje trupa, uključujući uvođenje “pozicije oficira za zadržavanje vojnika u službi” i uspostavu modernizovanog programa upravljanja karijerom ključni su za izgradnju i održavanje oružanih snaga koje su sposobne zadovoljiti NATO kapacitete i ostvariti ciljeve interoperabilnosti, te ispuniti svoju misiju ovdje u BiH. Ovaj posao nije glamurozan, ali je bitan, a još nije urađen.

Posljednjih godina bataljonska grupa lake pješadije OS BiH, vod za uništavanje eksplozivnih sredstava i vod vojne policije radili su na i stekli svoju certifikaciju NATO Evaluation Level 2. Ovo je bila velika prekretnica na koju treba biti ponosan, koja je pokazala da OS BiH mogu raditi koristeći isti jezik, iste procedure i istu opremu kao i najnaprednije svjetske vojske. U isto vrijeme, međutim, Sjedinjene Države nabavile su čizme za OS BiH, a drugi saveznici, poput Njemačke, uniforme. Teško je objasniti ili racionalizirati ovu realnost: u trenutku kada su OS BiH spremne zadovoljiti najviše standarde NATO saveza, primorane su okrenuti se partnerima za osiguranje najosnovnijih potrepština za svoje vojnike. To je neodrživo.

Od svog formiranja, OS BiH predstavljale su ono najbolje u ljudima Bosne i Hercegovine. To je multietnički tim posvećenih profesionalaca, koji na najvišem nivou i časno služe u zemlji i inostranstvu. Svaki vojnik kojeg sam upoznao kao ambasador – bilo na Manjači, u Glamoču ili Sarajevu – impresionirao me kao patriota i javni službenik. Nijedna druga zemlja nije više posvećena BiH niti je dala više podrške OS BiH od Sjedinjenih Američkih Država. Moja zemlja je ponosna što podržava hrabre bh. muškarce i žene u uniformama.

Osnova svakog velikog prijateljstva je iskrenost. Rat u BiH završio je prije skoro 30 godina, a OS BiH nisu postigle ono što smo željeli da postignu, odnosno BiH nije to postigla, ali tako je kako je. Retoričko opredjeljenje za budućnost BiH u NATO nedovoljno je. Odvažno vođstvo, istinska predanost i strateška vizija potrebni su za rješavanje temeljnih, strukturnih pitanja i napredovanje u provedbi važnih odbrambenih reformi. Sjedinjene Države spremne su podržati one koji su spremni obaviti težak posao – one koji razumiju da se članstvo u NATO ne daje onako. Ono se mora zaslužiti.