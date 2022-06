Aparat za radioterapiju u UKC-u Tuzla ponovo u funkciji -180 pacijenata opet ima priliku za liječenje

Rabija Hodžić, pacijentica kojoj je dijagnostifikovan karcinom, 15-tak dana provela je na čekanju za radioterapiju koja bi joj dala novu priliku za život. Zbog kvara na aparatu u UKC-u Tuzla nije ju mogla primiti. Kako kaže, lakše je prihvatila informaciju o bolesti, nego da u trenutku kada se treba staviti tačka na i, aparat nije u funkciji.

“Znači, kada su mi rekli da je karcinom ja sam to prihvatila prirodno, ima dosta svijeta koji boluje pa se izliječi, pa operacija koja je malo duže trajala i teže, zarastanje rane i svega i to sam prihvatila, sve mi bilo kao normalno, međutim nadala sam se i to će ići jedno za drugim i ja ću se riješiti, al kad su mi rekli da moram čekat, klonula sam duhom. Nije jednostavno. Ovo je nepravda i nebriga, za ljudskim životima”, govori Rabija Hodžić, onkološka pacijentica.

Rabija, nažalost nije jedina pacijentica koja je na čekanju. Još 179 pacijenata provelo je 15 dana izvan programa pružanja radioterapije. Aparat za radioterapiju u UKC-u Tuzla od početka godine do danas dva puta je bio u kvari, što je dodatno otežalo liječenje pacijenata sa dijagnostifikovanim karcinomom. Kako su naveli iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli aparat nije bio u funkciji zbog isteka licence softvera koji aparat koristi, a za čiju popravku je bilo potrebno izdvojiti 500.000 KM. Ističu da je trenutno kvar na aparatu otklonjen te da se pacijenti ponovno podvrgavaju radioterapiji, odnosno takozvanom zračenju po programu koji je prethodno definisan.

“U prvom dijelu u martu došlo je do zaustavljanja procesa za planiranje radio terapije, radi se o softverskom dijelu, pa je tu trebala se pokrenuti procedura nabavke i popravljen je u međuvremenu, i negdje prije 15 dana došlo je do stajanja aparata za zračenje. Trenutno prema informacijama sa UKC-a oba aparata su u funkciji i oba dijela su u funkciji, trenutno se pruža usluga za 180 pacijenata kada je u pitanju radio zračenje i ono što Ministarstvo zdravstva može raditi jeste nadzor nad radom Ustanove, jer mi kao ministarstvo nemamo mogućnost da nabavljamo tu opremu”, kazala je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.



Ulaganje u opremu jedan je od preduslova kvalitetnog rada i pružanja zdravstvenih usluga, a iz Ministarstva zdravstva navode problem tenderskih procedura koje traju nerijetko najmanje godinu dana.

“Dakle, aparat je u vrijednosti od 6 do 10 miliona KM i mi ta sredstva možemo obezbijedit, međutim problem je u proceduri javne nabavke. Šta je pametnije i efikasnije za naše pacijente, sjest ćemo i pokušati zajedno donijeti zaključak u kojem pravcu treba da idemo i u kom pravcu i UKC kao ugovorni organ koji pruža takvu vrstu usluge treba da ide”, istakla je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

Tokom perioda kada aparat nije bio u funkciji Univerzitetski klinički centar u Tuzli organizovanim prevozom prebacivao je pacijente na tretmane u Sarajevo, Banjaluku, Mostar i Zenicu. Kako ističe Čolić, traženje krivca u ovome treba ostaviti po strani, a da se prvenstveno treba popraviti stanje, i krenuti u nabavku novog aparata pogotovo, jer su onkološki pacijenti ranjiva kategorija u društvu.