April hladniji od prosjeka: Hoće li nas uskoro obradovati sunce?

Nakon nekoliko dana smjene svih vremenskih prilika, posljednjih dana prate nas nešto niže temperature i kiša, što većini stanovništva stvara zdravstvene probleme.

„Teško, jako teško podnosim vremenske promjene, ja sam stariji čovjek 73 godine, imam reumu, išijas“, kaže nam jedan od građana.

A ima i onih koji kako kažu, uživaju i u kiši, ali raduju se proljeću i toplijim danima.

„Lijepo je, uvijek su bile te promjene vremena, sve je to normalno, nek pada i kiša, priroda treba kišu, ali opet jedva čekam sunce, jer to sunce probudi sve ljepše emocije i osjećaš se bolje“, kaže građanka Tuzle.

A uskoro bismo se svi mogli osjećati bolje, s obzirom da meteorolozi najavljuju sunce i nešto više temperature od sredine ove sedmice. Hladan zrak će od sutra polako napuštati Bosnu i Hercegovinu, a meteorolozi najavljuju i znatno više temperature.

„Toplije vrijeme prognozira se od 13. aprila, minimalne temperature kretat će se od 4 do 9 u Bosni, na jugu do 12, a najviše dnevne od 13 do 18, a na jugu i preko 20 stepeni celzijusa“, rekao je Bakir Krajinović, meteorolog u FHMZ.

Ni ovo toplo vrijeme neće dugo potrajati. Jak jugo će u četvrtak nagovijestiti novu promjenu, a s obzirom da je april inače poznat kao mjesec u kojem se vrijeme često mijenja, pa tako iz čizama često prelazimo u patike, ili se iz neke tanje jakne vraćamo u bunde, tako će nam ponovo biti krajem ove sedmice, kada ćemo se sigurno morati oblačiti toplije i nositi kišobrane, jer nas uz niže temperature očekuju i nove padavine.