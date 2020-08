Armin Muzaferija: “Birajmo srcem i putem društvenih mreža doprinesimo promociji svega što je domaće”

Mladi bh. muzičar kojeg krase mnogobrojni epiteti i vrline, uprkos pandemiji korona virusa, koja je uticala na sve sektore društva, tako i na umjetnost pronašao je način da se druži sa svojim fanovima i svima onima koji poštuju njegov rad. Muzaferija je tokom ljeta pokrenuo projekat „Avlija“ u sklopu kojeg svake srijede na svom You Tube kanalu objavi po jednu obradu pjesme svojih kolega, koje izuzetno cijeni i uz čiju muziku je i sam odrastao. Tako je do sada uradio covere pjesama Zabranjenog Pušenja, grupe Macbeth , Plavog orkestra i vjerujemo da će nam do kraja ljeta Armin prirediti još mnogo iznenađenja. On je također čovjek koji je podržao sve ono što je domaće i kroz projekat RTV SLON „Biraj srcem, biraj BiH“. U vrijeme kada su nam granice zatvorene u potpunosti ili djelimično, kada epidemiolozi preporučuju da ukoliko planiramo na godišnji odmor biramo sigurniju i bližu destinaciju, tako su se i mnogi okrenuli ljetovanju u BiH, a s tim u vezi i Armin je poslao poruku slušateljima Slon radija:

„Mi moramo kroz život se potruditi da u svemu nađemo nešto pozitivno, pa tako i u ovoj situaciji pandemije korona virusa, a pozitivno je to da je sada prava prilika da upoznamo sve ljepote naše drage BiH, da damo neizmjernu podršku našem turizmu i da vidimo ustvari kako imamo lijepu domovinu, kako imamo lijepu zemlju. Ja sam proteklih dana sa svojom porodicom i prijateljima posjetio mnogo lijepih destinacija, a izdvojit ću samo neke od njih: Selo Lukomir iznad Sarajeva, na Bjelašnici, Prokoško jezero, Park prirode Tajan, potom Bobovac i arheološko nalazište Mile u Visokom što mi često nazivamo srce države Bosne i Hercegovine. Mogao bih satima nabrajati lijepa mjesta u n BiH, a vjerujem da su i slušatelji obišli neka od njih. I naravno pozvao bih slušatelje da daju doprinos promociju tih mjesta putem, društvenih mreža i naravno da podrška nije potrebna samo turizmu, već svemu onome što je domaće, a što mi zovemo 387. Tako da pozivam sve slušatelje da što više konzumiraju domaće proizvode i domaću muziku, domaće izvođače, koji su također pogođeni epidemijom korona virusom, te su onemogućeni da rade i nastupaju, zato je jako bitno da slušamo domaću muziku i na radio stanicama tražimo pjesme domaćih izvođača i naravno kupuju CD- ove domaćih izvođača“.A do narednog susreta sa svojom publikom i do nekih novih projekata Muzaferija za kraj poručuje „Birajte srcem, birajte Bosnu i Hercegovinu“.