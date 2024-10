Barbarez nema zamjerki po pitanju zalaganja i borbenosti bh. Zmajeva

Selektor Fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez je nakon utakmice sa Mađarskom ukazao na greške naše ekipe iz kojih smo primili golove, ali je istakao da po pitanju zalaganja i borbenosti nema zamjerki.

“Ideja je bila da krenemo sa četiri igrača nazad, dva zadnja vezna, tri ofanzivna sa jednim napadačem. Htjeli smo staviti Gazibegovića da igra kao u klubu i Hajradinović na “desetci”. Dobro je krenulo, ali pred sami kraj prvog i na početku drugog poluvremena nije bilo dobro. Primili smo golove iz prvih grešaka i to je svjetska klasa, kada nam dođu prvi put pred gol i daju gol. Morali smo kompenzirati neke igrače što nisu igrali zbog kartona. Pokušali smo iznenaditi Mađare i to je dobro funkcionisalo na početku. Koncept njihove igre su duge lopte, ali ne mogu nijednom igraču zamjeriti zalaganje i borbu za dres. Sretni su što igraju za ovu državu i reprezentaciju i uvijek im pričam šta znači iskustvo na ovom nivou, jer mnogi u klubovima nisu na toj razini”, naveo je Barbarez.

Kapiten Edin Džeko nije sinoć imao sreće da postigne gol, ali je tokom svih 90 minuta vodio veliku borbu sa defanzivcima Mađarske.

„Promijenili smo formaciju, pokušali nešto drugačije, jer su nam nedostajala dva važna igrača. Krenuli smo jako dobro, imali dvije šanse i htjeli smo da igramo, imali voljni momenat i ne znam šta se onda desilo. Oni su počeli da igraju dugim loptama, a mi to prihvatili. Onda primimo gol iz greške, na ovom nivou to se kažnjava. Gazibegović i Tahirović su imali šanse, nije bilo sreće. Naša najveća greška je što smo stali, vidilo se da Mađarima nije bilo svejedno. Sve ekipe u grupi su dva „levela“ iznad nas, ali ne treba se unaprijed predavati. Na svim utakmicama smo imali aktivan rezultat skoro do samog kraja utakmice”, naveo je Džeko.

Esmir Bajraktarević je prvi put zaigrao od prvog minuta u dresu Zmajeva.

„Dobro smo otvorili utakmicu, dobro odigrali prvih 20 minuta, ali onda su se desile male greške, koje moramo da ispravimo. Ja sam posvećen da napredujem. Ja sam mlad igrač ovdje i svaki dan dobijam savjete od straijih igrača da ostanem fokusiran samo na fudbal”, rekao je on.

Nikola Katić se ustalio u sredini naše odbrane.

“Teško razočarenje. Izgubili smo utakmicu koja je bila direktni duel za ostanak u Ligi A nacija i za baraž za SP. Nismo zaslužili, nismo bili pravi. Moramo se iščupati iz ovoga i raditi dalje. Brzo je novo okupljanje, moramo igrati što bolje u klubovima, raditi jače i sljedeći put kad se okupimo dati više i bolje i nadam se ostvariti bolje rezultate. Dobar dio utakmice bili stabilni, ali primili smo dva gola iz grešaka, prvi iz odbijene i izgubljene lopte na sredini, drugi iz loše procjene. Ne mogu reći da su nas nešto nadigrali, već da su igrali pametnije nego mi. Nismo ispoštovali ono što je selektor tražio od nas i to je realan rezultat na kraju”, kazao je Katić.