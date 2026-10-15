Bazar hrane bez glutena u nedjelju na Trgu slobode u Tuzli

Bazar hrane bez glutena bit će održan u nedjelju, 18. oktobra, na Trgu slobode u Tuzli, s početkom u 11 sati. Događaj organizuje Udruženje osoba oboljelih od celijakije Tuzlanskog kantona, s ciljem promocije bezglutenske ishrane, domaćih proizvoda i podizanja svijesti o potrebama osoba koje boluju od celijakije.

Posjetioci će imati priliku upoznati se s ponudom domaćih bezglutenskih proizvoda, razgovarati s predstavnicima Udruženja i pružiti podršku osobama kojima je ovakav način ishrane neophodan iz zdravstvenih razloga.

Celijakija je autoimuna bolest kod koje konzumiranje glutena izaziva oštećenje tankog crijeva, zbog čega oboljeli moraju trajno izbjegavati namirnice koje sadrže gluten. Dostupnost sigurnih bezglutenskih proizvoda zato ima poseban značaj za njihov svakodnevni život.

Bazar hrane bez glutena prilika za podršku oboljelima

Organizatori žele skrenuti pažnju na izazove s kojima se suočavaju osobe oboljele od celijakije, ali i podržati domaće proizvođače koji nude proizvode prilagođene njihovim prehrambenim potrebama.

Bazar se održava pod sloganom „Zajedno za bolji i zdraviji život!“, a iz Udruženja pozivaju građane da u nedjelju od 11 sati posjete Trg slobode, upoznaju se s ponudom i svojim dolaskom podrže ovu inicijativu.