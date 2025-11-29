Otvoren tradicionalni humanitarni Božićni bazar u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu

RTV SLON
Foto: Fena

Tradicionalni Božićni bazar, koji uposlenici Njemačke ambasade u Sarajevu organiziraju već godinama, otvoren je danas u prostorijama ambasade. Posjetiocima su ponuđeni ručni radovi, proizvodi, praznične delicije i drugi sadržaji, a sav prihod i ove godine bit će usmjeren u humanitarne svrhe.

Bazar je svečano otvorio ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Grannas, koji je podsjetio na dugogodišnju tradiciju ovog događaja. “Prošle godine smo sav prihod od Božićnog bazara donirali jednoj školi u Jablanici i to je zaista bio rekordni prihod. Molimo vas da nam i ove godine pomognete da prevaziđemo tu sumu. Kupujte da bismo bili još bolji, jer sav prihod bit će doniran u dobrotvorne svrhe. Tim Njemačke ambasade je vrijednim rukama pripremao ručne radove i proizvode”, poručio je ambasador Grannas.

Uz humanitarni karakter, bazar je ispunjen prazničnom atmosferom i druženjem. Dječiji horovi izveli su poznate božićne pjesme, a najmlađe je posebno obradovao dolazak Djeda Mraza.

Posjetioci danas do 15 sati mogu uživati u kulinarskim specijalitetima – božićnim kolačićima, tortama, kuhanom vinu i tradicionalnim njemačkim delicijama poput Bratwurst roštiljskih kobasica i Leberkäse jetrenog sira.

Bazar je privukao brojne građane, diplomatske predstavnike i ambasadore, a među gostima je bio i visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Njemačka ambasada u BiH: Dodikove izjave u Moskvi neprihvatljive i uvredljive

Istaknuto

Danas u Tuzli prodajni bazar bezlgutenske hrane

Istaknuto

Danas na Trgu slobode obilježavanje pravoslavnog Božića

Istaknuto

Pravoslavni vjernici slave Božić, najradosniji praznik

Istaknuto

/FOTO/ Paljenjem Badnjaka u dvorištu crkve u Tuzli najavljen dolazak Božića

Tuzla i TK

Misa polnoćka: Duševna obnova i zajedništvo u božićnoj noći

Tuzla i TK

Održana sjednica Općinskog vijeća Kalesija: Usvojene odluke i zaključci o sigurnosti nakon oružane pljačke

Tuzla i TK

ICEI 2025 u Tuzli: Regenerativna i digitalna ekonomija u fokusu međunarodne konferencije

Vijesti

Novi rast penzija u Srbiji: Evo koliko će iznosti prosječna penzija

Vijesti

Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Amaru Biberu

Sport

Elvedina Muzaferija sezonu otvara u St. Moritzu: Najbolja bh. skijašica spremna za nove izazove

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]