Otvoren tradicionalni humanitarni Božićni bazar u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu

Tradicionalni Božićni bazar, koji uposlenici Njemačke ambasade u Sarajevu organiziraju već godinama, otvoren je danas u prostorijama ambasade. Posjetiocima su ponuđeni ručni radovi, proizvodi, praznične delicije i drugi sadržaji, a sav prihod i ove godine bit će usmjeren u humanitarne svrhe.

Bazar je svečano otvorio ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini Alfred Grannas, koji je podsjetio na dugogodišnju tradiciju ovog događaja. “Prošle godine smo sav prihod od Božićnog bazara donirali jednoj školi u Jablanici i to je zaista bio rekordni prihod. Molimo vas da nam i ove godine pomognete da prevaziđemo tu sumu. Kupujte da bismo bili još bolji, jer sav prihod bit će doniran u dobrotvorne svrhe. Tim Njemačke ambasade je vrijednim rukama pripremao ručne radove i proizvode”, poručio je ambasador Grannas.

Uz humanitarni karakter, bazar je ispunjen prazničnom atmosferom i druženjem. Dječiji horovi izveli su poznate božićne pjesme, a najmlađe je posebno obradovao dolazak Djeda Mraza.

Posjetioci danas do 15 sati mogu uživati u kulinarskim specijalitetima – božićnim kolačićima, tortama, kuhanom vinu i tradicionalnim njemačkim delicijama poput Bratwurst roštiljskih kobasica i Leberkäse jetrenog sira.

Bazar je privukao brojne građane, diplomatske predstavnike i ambasadore, a među gostima je bio i visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.