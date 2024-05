Bećirović: Ključni problemi BiH nisu nastali u našoj državi, već izvan njenih granica

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović govorio je danas na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija u New Yorku, povodom Izvještaja visokog predstavnika o situaciji u Bosni i Hercegovini. Kako je kazao, izvještaj Christiana Schmidta, visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, doprinosi sagledavanju trenutnih prilika u našoj državi.

”Visoki predstavnik je jedini ovlašten da podnosi izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a. To pravo unutar suverene države Bosne i Hercegovine nemaju entiteti niti drugi, niži nivoi vlasti. Zato su tzv. izvještaji koji dolaze iz entiteta Republika Srpska pravno neutemeljeni. Poveljom UN-a predviđeno je da se pred organima i tijelima UN-a obraćaju države. Jedini subjekt međunarodnog prava je nezavisna i suverena država Bosna i Hercegovina”, naglasio je.

Bećirović je prezentirao ključne probleme, izazove i opasnosti u Bosni i Hercegovini, kao i moguće pravce kretanja za prevazilaženje trenutne krize.

”Obraćam Vam se u ime države Bosne i Hercegovine, čiji su milenijski historijski korijeni snažni i neraskidivi. U posljednjih dvadeset devet postdejtonskih godina Bosna i Hercegovina je još jednom potvrdila svoju snagu i otpornost. Uprkos brojnim blokadama, opstrukcijama i pritiscima, razvoj naše države je nastavljen, pokazujući i u ratu i u miru da uništenje Bosne i Hercegovine nije moguće. Bosna i Hercegovina je punopravna članica UN-a, Vijeća Evrope i država koja se nalazi pred vratima Evropske unije (EU) i Sjevernoatlantskog saveza (NATO)”, istaknuo je.

U martu ove godine napravljen je, podsjeća Bećirović, važan korak prema članstvu u Evropskoj uniji (EU). Evropsko vijeće je donijelo odluku o otvaranju pregovora EU sa Bosnom i Hercegovinom. To je ogromno ohrabrenje za građane naše zemlje.

Kako je naglasio Bećirović, svijet treba znati istinu. Ključni problemi Bosne i Hercegovine nisu nastali u našoj državi, već izvan njenih granica.

”To su utvrdili i najviši sudovi UN-a. Haški tribunal je prošle godine, u presudi čelnicima Državne bezbjednosti Srbije, definirao pravnu prirodu rata vođenog protiv Republike Bosne i Hercegovine. Pravosnažnim presudama ovog suda UN-a potvrđeno je da u Bosni i Hercegovini nije bio građanski rat, već međunarodni oružani sukob. Ove presude sudova UN-a imaju ogroman značaj jer govore šta je bio i ostao suštinski problem. To su pokušaji izvana da se naša država oslabi i uništi. To je esencija svih problema u Bosni i Hercegovini u zadnje četiri decenije”, kazao je.

U govoru pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, Bećirović je naglasio i to da se u julu ove godine obilježava 29. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima u i oko Srebrenice.

”To je strašno podsjećanje na nedavnu prošlost Bosne i Hercegovine, ali i opomena da moramo biti oprezni. Presude o počinjenom genocidu utvrdili su najviši sudovi UN-a. To je pravna činjenica. Nažalost, čelnici entiteta Republika Srpska ne poštuju presude sudova UN-a. Štaviše, oni glorificiraju presuđene ratne zločince i poručuju da žele nastaviti politiku ratnih zločinaca. To se može shvatiti kao prijetnja novim genocidom”, upozorio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Kako je naglasio Bećirović, za čovječanstvo je važno da Generalna skupština UN-a usvoji rezoluciju o sjećanju i obilježavanju genocida u Srebrenici 1995. Ta rezolucija, kako je kazao, ima ogroman značaj za širenje istine i svijesti o počinjenom genocidu nad Bošnjacima. Ona je važan civilizacijski iskorak u borbi za istinu i pravdu.

Bećirović je istakao da organi vlasti entiteta Republika Srpska ne poštuju cjelinu Daytonskog sporazuma i njegovih aneksa.

”Oni selektivno tumače Daytonski sporazum i podrivaju nezavisnost, suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine. Takvom neodgovornom politikom ugrožavaju mir i stabilnost. Posljednji izvještaj visokog predstavnika to naglašava. U toku je opasan udar na ustavni poredak i Daytonski sporazum. Mir i stabilnost Bosne i Hercegovine ozbiljno ugrožava antidejtonska politika organa entiteta Republika Srpska. Oni godinama pokušavaju pravnim nasiljem promijeniti temeljne odredbe Daytonskog sporazuma”, kazao je.

Kako navodi Bećirović, dvije ključne institucije Daytonskog sporazuma su otvoreno napadnute – Ured visokog predstavnika i Ustavni sud BiH.

”Organi entiteta Republika Srpska pokušavaju blokirati ove dvije institucije. Oni ne kriju da žele postati vrhovni tumači Daytonskog sporazuma. To je pokušaj unilateralne destrukcije ovog međunarodnog sporazuma”, navodi.

Bećirović je podsjetio da međunarodna zajednica ima jasno definiranu obavezu i odgovornost u Bosni i Hercegovini.

”Ona ima sve potrebne instrumente, uključujući i izvršne ovlasti, da garantira mir i stabilnost. Visoki predstavnici su, u prvoj postdejtonskoj deceniji, odlučnim i opravdanim intervencijama pomogli građanima Bosne i Hercegovine da žive u miru. Tim odlukama nije ugrožen suverenitet Bosne i Hercegovine, već je očuvan mir. Zato je od esencijalne važnosti ojačati instituciju visokog predstavnika. Odluke visokog predstavnika moraju se implementirati na cijeloj državnoj teritoriji Bosne i Hercegovine. To se mora osigurati de iure i de facto”, poručio je Bećirović.

Prema njegovim riječima, organi vlasti entiteta Republika Srpska zagovaraju opasne obmane.

”Prva obmana političkih lidera entiteta Republika Srpska se odnosi na suverenitet. Ne postoji suverenitet entiteta unutar suverene države, već isključivo suverenitet države Bosne i Hercegovine. Dozvolite mi da podvučem, suverenitet se u Daytonskom sporazumu spominje devet puta i isključivo se odnosi na državu Bosnu i Hercegovinu. Druga obmana odnosi se na pitanje kontinuiteta. To je precizno riješeno u članu 1. Ustava BiH. Kontinuitet ima samo Bosna i Hercegovina. Entiteti u državi postoje tek od potpisivanja Daytonskog sporazuma. Treća obmana organa vlasti entiteta Republika Srpska odnosi se na pitanje rješavanja ustavnih sporova. Njih ne mogu rješavati entiteti. Ustavom BiH je propisano da je to nadležnost Ustavnog suda BiH i da su njegove odluke konačne i obavezujuće. Četvrta obmana odnosi se na konačno tumačenje Daytonskog sporazuma. To je riješeno Aneksom 10 Daytonskog sporazuma i ta uloga je dodijeljena visokom predstavniku. Peta obmana odnosi se na pokušaj antidejtonskog predstavljanja susjedne Srbije kao garanta Daytonskog sporazuma. Srbija nije garant tog sporazuma, već jedna od tri strane”, podsjetio je Bećirović.

Naglasio je da je Bosna i Hercegovina miroljubiva država, opredijeljena za jačanje regionalne saradnje.

”Mi želimo dobre odnose sa susjedima, na temelju međusobnog uvažavanja i poštovanja. Zato aktivno učestvujemo u niz regionalnih inicijativa, s ciljem unapređenja saradnje u regiji. Nažalost, u susjedstvu imamo intenzivnu militarizaciju. Zato želim naglasiti da je važno da se očuva balans vojnih snaga u regiji, kako je to utvrđeno Aneksom 1-B Daytonskog sporazuma”, kazao je.

Za mir u Bosni i Hercegovini važno je, naglašava Bećirović, da Vijeće sigurnosti UN-a u novembru 2024. produži mandat misiji Althea.

”Prisustvo EUFOR-a je važno za očuvanje mira i stabilnosti. To se posebno odnosi na zaštitu povratnika u entitetu Republika Srpska, koji su izloženi brojnim napadima”, rekao je.

Budućnost naše države povezana je, ističe Bećirović, s implementacijom presuda Evropskog suda za ljudska prava.

”Presude nalažu Bosni i Hercegovini izmjenu cjelokupne političke paradigme i njeno usklađivanje s demokratskim standardima. Bosna i Hercegovina je obavezna da osigura individualna prava građana, a ne samo kolektivna prava naroda”, kazao je.

Posebno je, kaže, važno naglasiti pravnu činjenicu da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini.

”Član 1. Ustava BiH definira da je država Bosna i Hercegovina jedina nasljednica Republike Bosne i Hercegovine, što uključuje i kontinuitet vlasništva nad državnom imovinom. Također, Bosna i Hercegovina je vlasnica imovine koja joj pripada na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije. Ovim međunarodnim multilateralnim ugovorom utvrđena je suverena jednakost Bosne i Hercegovine i drugih država nasljednica bivše Jugoslavije. Prema načelu pacta sunt servanda, sve države nasljednice, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, sporazum moraju poštovati i izvršavati. U ovom međunarodnom sporazumu entiteti se ni ne spominju. Vlasništvo Bosne i Hercegovine nad državnom imovinom potvrđeno je i konačnim i obavezujućim presudama Ustavnog suda BiH. Dakle, argumentacija Bosne i Hercegovine bazirana je na međunarodnom i nacionalnom pravu”, istakao je Bećirović.

Vijeće sigurnosti UN-a održalo je redovnu polugodišnju debatu o situaciji u BiH. Prvi se pred Vijećem obratio visoki predstavnik Christian Schmidt, te u izvještaju o stanju u BiH ukazao na pozitivne ali i negativne trendove koji su obilježile protekli period.