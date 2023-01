Bećirović sa Stoltenbergom: BiH će intenzivirati put prema punopravnom članstvu u NATO

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je radni sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom u sjedištu NATO-a u Briselu, naglasivši da njegova prva posjeta inostranstvu ima simbolični i strateški značaj, uz poruku da će Bosna i Hercegovina sigurno nastaviti i intenzivirati put prema punopravnom članstvu u NATO.

Tom prilikom on je izrazio opredijeljenost da će učiniti sve u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima, donesenim zakonima, te strateškim odlukama, koje su usvojene uz puni konsenzus svih političkih aktera, da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a.

Tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom član Predsjedništva BiH Bećirović je predložio novi pristup intenziviranju NATO integracija Bosne i Hercegovine kroz zajedničku mapu puta prema kojoj bi se Bosni i Hercegovini mogao uputiti poziv za članstvo u NATO-u u što kraćem roku. Potpuno nova geopolitička situacija traži i od NATO-a i od Bosne i Hercegovine da budu brži, efikasniji i konkretniji, jer promjena evropske sigurnosne arhitekture ne trpi više nikakvo odugovlačenje. Naglašeno je da će predstojeći samit NATO-a u Litvaniji u junu biti prilika da se ukaže na značaj dinamiziranja puta Bosne i Hercegovine u NATO.

Bećirović je još jednom osudio rusku agresiju na Ukrajinu i naglasio važnost iskazivanja solidarnosti sa pravednom borbom ukrajinskog naroda za slobodu. On je ukazao na važnost da sve demokratske zemlje doprinesu, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, odbrani mira, međunarodnog prava i općih demokratskih načela.

Član Predsjedništva BiH izrazio je uvjerenost da se zajedničkim snagama može doći do cilja, a to su stabilna regija i funkcionalna Bosna i Hercegovina, koja će aktivno doprinositi regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti. Najavljeno je da će Bosna i Hercegovina nastaviti aktivnu saradnju sa NATO-om, ali i saveznicima na bilateralnoj osnovi, kako bi se osnažile operativne odbrambene spososobnosti. On je naveo da je Bosna i Hercegovina odlučna da doprinosi međunarodnoj sigurnosti u smislu sudjelovanja u NATO operacijama, što je potvrđeno učešćem u dosadašnjim NATO misijama.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović izrazio je zahvalnost generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu za podršku i napore koje zajedno sa saveznicima pruža Bosni i Hercegovini. Tokom posjete sjedištu NATO-a Bećirović je uputio poziv Jensu Stoltenbegru da što prije posjeti Bosnu i Hercegovinu, stoji u saopćenju Predsjedništva BiH.