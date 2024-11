Belamionix omogućio prevoz svojim kupcima, u šoping i natrag besplatno!

Tržni centar Belamionix koji se nalazi u Miladijama uveo je besplatnu autobusku liniju za svoje kupce. Svi oni koji su do sada rijetko posjećivali Belamionix jer žive na drugom kraju grada sada će to moći raditi bez brige za prevoz i dodatne troškove.

Naime, kako navode iz TC Belamionix, besplatna vožnja moguća je više puta dnevno i to od Simin Hana, uz mogućnost stajanja na svakoj stanici duž puta, pa sve do ulaza u tržni centar.

Nakon što obave kupovinu besplatan prevoz za povratak također je obezbijeđen u nekoliko termina.

„Imate priliku da bez stresa dođete do omiljenih radnji u tržnom centru Belamionix (Tuzla)! Iskoristite besplatan prevoz koji vozi direktno od Simin Hana do TC Belamionix. Ovaj praktičan način prevoza omogućava vam da izbjegnete brigu oko parkiranja i dolaska do centra – dovoljno je da se pojavite na jednoj od stanica i krenete u šoping avanturu!“, navode iz Belamionixa.

Detalji o redu vožnje dostupni su na fotografiji ispod.