Bez pogodaka u Doboju kod Kaknja, Sloboda ostala neporažena

U utakmici 8. kola nogometne m:tel Premijer lige, Igman i Sloboda remizirali su 0:0.

Susret je bolje otvorio naš tim. Već u četvrtoj minuti utakmice Komazec je crveno-crne mogao dovesti u vodstvo. Mehmedović se odlično oslobodio svog čuvara i uposlio Komazeca, a iskusni napadač šutirao je pored gola domaćeg golmana. Četiri minute kasnije, zaprijetili su domaći. Bodul je uposlio Hrelju koji se nije najbolje snašao pred golom naše ekipe. U 16. minuti Bodul se našao u odličnoj šansi, no njegov udarac odlazi daleko iznad gola. U nastavku pokušali su Hrelja i Maksimović na obje strane, no rezultat se nije mijenjao.

Domaći su u prvom poluvremenu imali terensku inicijativu, a Sloboda je pokušavala ugroziti njihov gol iz kontranapada. Jedan takav desio se u 35. minuti. Delić je dijagonalom pokušao uposliti Maksimovića, koji nije najbolje primio loptu i na taj način je propustio veliku šansu za našu ekipu. Prva ozbiljnija prilika na utakmici viđena je u 43. minuti. Direktno iz slobodnog udarca prijetio je Bodul, lopta je dobila nezgodnu putanju, a Bukvić je krajnjim naporom uspio sačuvati svoju mrežu i izbaciti loptu u korner. U posljednjoj minuti prvog poluvremena izabranici Adnana Jahića mogli su doći u vodstvo. Jasmin Osmić odlično je prošao po strani i centrirao, a Delić je šutirao glavom, no njegov udarac odlazi pored gola. To je ujedno bilo sve u prvih 45 minuta.U nastavku od 45. do 60. minute crveno-crni su dominirali na terenu. Najprije je u 46. minuti prijetio Delić no bez većih problema za Ćemana. Svoj šut je isprobao i Osmić, bio je neprecizan. U 58. minuti Komazec je glavom mogao matirati golmana gostiju, šutirao je preko gola. Sloboda je u tim trenucima imala više od igre, ali to nisu uspjeli krunisati pogotkom. U 64. minuti Mehmedović je prošao po strani, centrirao, a njegov centaršut nije najbolje ispratio Komazec.