Bh. građanima olakšan odlazak na rad u SAD

Ministarstvo unutarnje sigurnosti (DHS), uz konsultacije s State Departmentom (DOS), objavilo je popis zemalja čiji državljani ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programima za vizu H-2A i H-2B u sljedećoj godini.

Za iduću godinu, ministar unutarnje sigurnosti, uz suglasnost državnog tajnika, odlučio je dodati Bosnu i Hercegovinu (na ovom je popisu iz regije još jedino Hrvatska), Republiku Cipar, Dominikansku Republiku (trenutačno samo za program H-2A), Haiti, Mauricijus i Svetu Luciju na popis zemalja koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programima H-2A i H-2B.

Moldavija više nije zemlja koja ispunjava uvjete za program viza H-2A jer više ne ispunjava regulatorne standarde za taj program. Međutim, moldavska prihvatljivost za program H-2A ostaje na snazi do 18. januar 2022.

DHS zadržava ovlaštenje da dodaje zemlje na popise prihvatljivih zemalja u bilo kojem trenutku i da odluči da ne preimenuje nijednu zemlju na kraju jednogodišnjeg razdoblja nakon datuma objave posljednjeg naziva zemlje u Saveznom registru, ako DHS i DOS utvrđuju da zemlja ne ispunjava uvjete za nastavak imenovanja.

Faktori koji mogu dovesti do isključenja zemlje ili uklanjanja zemlje s popisa uključuju: prijevaru, zlostavljanje, stope odbijanja, stope prekoračenja, zabrinutost zbog trgovine ljudima i druge oblike nepoštivanja odredbi i uvjeta H- 2 programa za vizu državljana te zemlje koji su suprotni interesima SAD-a.

Programi za vizu H-2A i H-2B omogućuju američkim poslodavcima da dovedu strane državljane u Sjedinjene Države kako bi popunili privremena poljoprivredna i nepoljoprivredna radna mjesta.

USCIS obično odobrava H-2A i H-2B peticije samo za državljane zemalja koje je ministar unutarnje sigurnosti označio kao prihvatljive za sudjelovanje u programima.

Međutim, USCIS može odobriti H-2A i H-2B peticije, uključujući one koje su bile na čekanju do datuma obavijesti Federalnog registra, za državljane zemalja koje nisu na popisu od slučaja do slučaja samo ako je to potrebno odlučan da bude u interesu Sjedinjenih Američkih Država.

