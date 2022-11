Bh. karatisti osvojili četiri medalje na Svjetskom prvenstvu za kadete u Turskoj

Bosanskohercegovački karatisti ostvarili su zavidan rezultat na 12. svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 u karateu koje je održano u Konyi od 26. do 30. oktobra, osvojivši četiri medalje.

Generalni sekretar Karate saveza BiH Admir Zukan kazao je danas na pres-konferenciji da je na tom takmičenju učestvovalo 1.846 takmičara iz 105 zemalja te da je Bosnu i Hercegovinu predstavljalo 33 takmičara.

Istakao je da je srebrenu medalju osvojio Pavle Dujaković, borbe U21 do 60 kg, a da su u BiH bronzu donijeli Emina Sipović, borbe juniorke do 59 kg, Anes Bostandžić, borbe U21 iznad 84 kg te Luka Pejić, borbe juniori do 63 kg.

Zukan je također naglasio da su zapažene rezultate ostvarili i Omar Halilović – 5. mjesto borbe juniori do 76 kg, Emir Halilović – 5. mjesto borbe kadeti do 52 kg, Kemal Nezirić – 7. mjesto borbe juniori do 76 kg te Adna Rebronja – 9. mjesto borbe U21 do 50 kg.

– Ovo je mlada i perspektivna ekipa koja je postigla zavidan rezultata, iako smo ga i očekivali – kazao je Zukan.

Novinarima su se obratili Emina Sipović i Anes Bostandžić koji su izrazili veliko zadovoljstvo zbog ostvarenih rezultata te su istakli da su taj plasman i očekivali, prvenstveno zbog uloženog truda, ali i dobrih uslova za rad.

RTV Slon/ Fena