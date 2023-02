Bh. košarkaši spremni za meč u Mejdanu

Bh. košarkaši spremni su za meč sa selekcijom Crne Gore u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, poručio je selektor Adis Bećiragić. Karte za utakmicu koja će biti odigrana u Mejdanu u četvrtak od 20 sati su skoro prodate i organizatori očekuju pet hiljada navijača. Zmajevi će pokušati ostvariti pobjedu sa 20 poena razlike.

”Želja i volja igrača i nas svih zajedno je da se pruži maksimum na terenu pa čak i preko maksimuma, to će biti odlučujuće. Na taj način se pripremamo i psihički i fizički, jer će to praviti razliku”, kazao je Adis Bećiragić, selektor Košarkaške reprezentacije BiH.

Reprezentativac BiH Adin Vrabac navodi da mogu igrati brzo, mogu biti i u odbrani agresivni.

”To treba da nas vodi i krasi. Pokazali smo protiv Mađarske i to treba da nam bude i neko ogledalo i da opet to ponovimo u Mejdanu i ostvarimo pobjedu”, ističe on.

Potpredsjednik Košarkaškog saveza BiH Aid Berbić naglašava da vjeruje u selektora i momke da će dati srce na parketu

”Vjerujem da će odigrati što je moguće bolje i da probamo ono što je pred nama, da dobijemo sa razlikom koja je svima poznata i da stvorimo uslove da se nadamo plasmanu na Svjetsko prvenstvo”, kaže Berbić.