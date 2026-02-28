BH Meteo objavio prognozu za početak marta

RTV SLON

U subotu, 28. februara, završava se klimatološka zima, a već 1. marta počinje klimatološko proljeće koje traje do 1. juna. Iza nas je, prema ocjenama meteorologa, još jedna relativno blaga zima, slična onima iz posljednjih godina.

Kako je objavio BH Meteo, početak proljeća obilježit će iznadprosječno toplo i većinom sušno vrijeme u većem dijelu Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

U narednim danima u našim krajevima očekuje se pretežno vedro vrijeme, uz temperature slične današnjim. Od ponedjeljka, 2. marta, uslijed pristizanja nešto vlažnijeg zraka sa zapada, prognozira se povećanje oblačnosti.

Veći dio naredne sedmice očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz rijetku i povremenu slabu kišu, dok će u većini područja zadržati suho vrijeme.

Dnevne temperature kretat će se od 13 do 18 stepeni, lokalno do 21 stepen Celzijusa. Jutra će biti prohladna i hladna, ponegdje uz mraz i maglu.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

BiH

Vremenska prognoza: Danas oblačno, evo kolika će biti dnevna temperatura

Vijesti

BH Meteo najavio: Rano proljeće stiže već naredne sedmice, temperature i...

BiH

Kakvo nas vrijeme danas očekuje?

Istaknuto

Stiže snijeg i susnježica

Vijesti

Nakon naglog zahlađenja stiže proljeće, meteorolozi najavljuju stabilnije i toplije dane

Vijesti

Iran: Broj poginulih u izraelskom napadu na školu za djevojčice porastao na 40

BiH

Nikšić čestitao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Tuzla i TK

Više od 47.000 učenika u Tuzlanskom kantonu obilježilo Dan nezavisnosti BiH

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Košarkaši BiH otputovali u Švicarsku, danas se priključuju Musa i Kamenjaš

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]