BH Meteo objavio prognozu za početak marta

U subotu, 28. februara, završava se klimatološka zima, a već 1. marta počinje klimatološko proljeće koje traje do 1. juna. Iza nas je, prema ocjenama meteorologa, još jedna relativno blaga zima, slična onima iz posljednjih godina.

Kako je objavio BH Meteo, početak proljeća obilježit će iznadprosječno toplo i većinom sušno vrijeme u većem dijelu Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

U narednim danima u našim krajevima očekuje se pretežno vedro vrijeme, uz temperature slične današnjim. Od ponedjeljka, 2. marta, uslijed pristizanja nešto vlažnijeg zraka sa zapada, prognozira se povećanje oblačnosti.

Veći dio naredne sedmice očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz rijetku i povremenu slabu kišu, dok će u većini područja zadržati suho vrijeme.

Dnevne temperature kretat će se od 13 do 18 stepeni, lokalno do 21 stepen Celzijusa. Jutra će biti prohladna i hladna, ponegdje uz mraz i maglu.