Bh. meteorolozi prognoziraju: Početak februara donosi zahlađenje, potom nestabilno vrijeme

Naredna dva dana u Bosni i Hercegovini očekuje se hladnije vrijeme uz lokalno slabe padavine, dok od utorka, 3. februara, slijedi topliji i nestabilniji period, saopćili su iz BH Meteo.

Prema prognozi, u nedjelju, 1. februara, u većem dijelu zemlje preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni su moguće lokalno slabe padavine, uglavnom u planinskim predjelima gdje se očekuje slab snijeg, dok je u nižim krajevima moguća slaba kiša ili rosulja. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne prognoziraju se duži sunčani intervali.

Jutarnje temperature kretat će se od minus dva do tri stepena, na jugu do šest, dok će dnevne iznositi od jedan do šest, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne od šest do 14 stepeni Celzijusa. Očekuje se slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne puhati umjerena, lokalno i jaka bura.

U ponedjeljak, 2. februara, prognozira se prolazno stabilnije vrijeme uz umjereno do pretežno oblačno nebo, dok je rijetko moguća slaba kiša u Hercegovini. Jutarnja temperatura iznosit će od minus četiri do jedan stepen, na jugu do četiri, dok će dnevne temperature biti od nula do pet, a na jugu do deset stepeni.

Iz BH Meteo navode da će nakon kratkotrajnog hladnijeg perioda početkom februara doći do promjene vremenskih prilika.

„Nakon prolazno hladnijeg vremena u prvim danima februara, od utorka(03.02.) strujanja će okrenuti na južna i jugozapadna uz dolazak toplijeg vremena i osjetnog porasta temperature.“

Dodaju da će od utorka vjetar jačati, pa će u većem dijelu zemlje puhati umjeren, povremeno i jak jugo, dok su na planinama mogući olujni udari.

„Vrijeme od utorka pretežno oblačno i nestabilno uz lokalno kišu i pljuskove. Više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje do kraja prve dekade februara može pasti lokalno preko 80 mm kiše.“

Kako navode, krajem prve dekade februara moguća je nova promjena sinoptičke situacije.

„Krajem prve dekade februara, iza 09.02., dolazit će do promjene sinoptičke situacije nad Evropom. Pojačat će se ciklonalna aktivnost nad sjeverom Europe, što bi našim krajevima u drugoj dekadi februara moglo donijeti prolazne prodore hladnijeg zraka i moguć snijeg. Zahlađenja se vjerovatno ne bi dugo zadržavala obzirom da bi Atlantik i dalje bio aktivan, pa bi to više bile smjene hladnih i toplih dana kroz drugu dekadu“, saopćili su iz BH Meteo.