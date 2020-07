Bh. poljoprivrednici dobili odobrenje za izvoz robe biljnog porijekla

Bosanskohercegovački poljoprivrednici dobili su odobrenje za izvoz robe biljnog porijekla preko graničnih prelaza Stara Gradiška i Bijača nakon što je, prema njihovim zahtjevima, na ovim prelazima produžen rad fitosanitarnih inspektora u Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina u zemlje Evropske unije izvozi voće i povrće u vrijednosti od 25 miliona maraka.

Bh. poljoprivrednici planiraju ove godine u zemlje Evropske unije izvesti 9.000 tona šljive i 6.000 tona krastavaca koji su među pet top izvoznih kultura iz naše zemlje. U sezoni prispijeća ovih kultura pojavio se problem na koji su poljoprivredni ukazivali znatno ranije a koji se odnosi na propusnost aktuelnih graničnih prelaza. Direktivom Evropske unije roba biljnog porijekla može biti prevezena samo preko Gradiške i Bijače, a na ovim prelazima na hrvatskoj strani bio je limitiran rad fitosanitarne inspekcije. Promjena odluke stigla je danas.

“Danas sam iz Državnog inspektorata Republike Hrvatske zvanično obaviješten da je moguće donijeti odluku o produženju radnog vremena i rada subotom fitosanitarnih inspektora na graničnim prelazima Stara Gradiška i Bijača u vremenu od 07.00 do 19.00 časova radnim danima a ubotom od 07.do 15.00 časova”, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

U Ministarstvu spoljnih poslova i ekonomskih odnosa BiH i nakon ovog obavještenja očekuju da će nadležni organi Republike Hrvatske definitivno usvojiti ovu odluku koja bi, kako navode, značila pozitivan odgovor na zahtjeve udruženja poljoprivrednih proizvođača BiH . Oni pokušavaju zaboraviti agoniju u kojoj su se našli.

“Kada je počeo izvoz došlo je do pravog zagušenja na ovim graničnim prelazima, kamioni su ostajali po dva dana, to su bili kamion dva, tri, pet, da bi u ponedjeljak bilo dvadeset kamiona naveče koji su čekali prevoz već drugi dan tako da je to predstavljalo veliki problem jer je, pošto se radi o svježoj robi, počela kalirati i propadati. Kupci su otkazivali narudžbe i mi smo rekli na sastanku u prošli četvrtak u ministarstvu vanjske trgovine, ukoliko ne budemo dobli da se na ovim prelazima radi makar do 19 sati i subota donijećemo odluku o protestima”, istakao je Suad Selimović iz Kantonalne privredne komore Tuzla.

Domaće poljoprivrednike u njihovim zahtjevima, ali i prijetnjom blokade graničnih prelaza i uvođenjem recipročnih mjera Hrvatskoj, što je bio jedan od prijedloga, podržao je ministar poljoprivrede RS Boris Pašalić.

“Imamo dobar proizvod, imamo kupca ali se dešava da zbog čekanja tih vozila na granicama dolazi do narušavanja kvaliteta samih proizvoda i kada stignu na odredište ne budu onog kvaliteta koji u stvari treba da budu i naravno da ti kupci tamo negoduju i mislim da će se napraviti određen iskorak u tom smislu”, rekao je Pašalić.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izlistali su podatke za prošlu godinu i ukazali na neproporcionalnost uvoza i izvoza jedne od pet top kultura naše zemlje.

“Kada je u pitanju uvoz šljiva u BiH, ukupno je uvezeno 5.580 tona šljiva u vrijednosti 2,7 miliona KM. Uvoz šljiva najviše se vršio iz Srbije a jedan manji dio iz Makedonije i Italije. S druge strane, u 2019. ukupno smo izvezli 3.593 tone šljiva u vrijednosti 5, 1 miliona KM. Kada je u pitanju izvoz šljive, najviše su se izvozile u Njemačku, a zatim u Sloveniju”, istakli su iz UIO BiH.

Domaći proizvodjači tražili su od nadležnih institucija i otvaranje novih graničnih prelaza za izvoz robe iz Bosne i Hercegovine.

(RTV Slon/Akta.ba)