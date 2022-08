BH Telecom u sklopu SFF-ovog programa predstavio 7 sjajnih projekata

BH Telecom je 16. augusta u okviru SFF-ovog programa CineLink Drama predstavio 7 izvrsnih projekata, od kojih su tri već završena, a četiri u pripremi.

BH Telecom koji je i ove godine glavni partner Sarajevo Film Festivala predstavio je 7 dramskih serija, a koje će publici biti predstavljene uz podršku naše najveće domaće platforme za produkciju audio-vizuelnih sadržaja BH Content Lab.

Serije koje su dio scenarija odabranih putem javnog poziva za prijavu scenarija igranih serija su danas predstavljene u Bosanskom kulturnom centru (BKC-u), a tom prilikom prisutnima se obratio generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman, kao i autori predstavljenih serija.

Među već završenim projektima su sljedeće serije:

Kotlina

“Kotlina” je kriminalistička mini serija od pet epizoda čiji su kreatori Danis Tanović i Amra Bakšić-Čamo koja je njihov projekat predstavila danas u okviru programa CineLink.

Priča prati usamljenog policijskog inspektora, kojeg tumači Feđa Štukan, a koji nakon što je pronađeno tijelo u sarajevskom Zemaljskom muzeju, zaranja u današnje Sarajevo kako bi pronašao nestali sefardski tekst iz 14. stoljeća. Također, pokušava dokazati sebi da grad koji je nekada volio i koji nikada nije smogao snage da napusti, i dalje postoji.

U glumačkoj postavi Štukanu su se, između ostalog, pridružili i Ida Keškić, Boris Ler, Mario Knezović, te Izudin Bajrović.

Prve dvije epizode “Kotline” pretpremijerno su prikazane druge večeri 28. Sarajevo Film Festivala, a serija će se ekskluzivno i premijerno emitovati na servisu MY TV na Mojoj TV.

Tender

Sitcom od 24 epizode koju potpisuje Srđan Vuletić zamišljen je kao sredstvo dekontaminacije trenutne toksične klime, pogotovo u javnom prostoru, medijima.

Priča prati rad državne agencije za sprovođenje javnih nabavki u čijem je središtu tročlana komisija sastavljena po, nama dobro poznatom, “nacionalni ključ” modelu: Srbin, Hrvat, Bošnjak. Tri potpuno različita karaktera, političke vizije i pogleda na svijet, prinuđeni su raditi zajednički posao i dijeliti zajednički prostor, a ono što ih spaja jače je od svih njihovih razlika – želja da se obogate.

Vuletić za glavni cilj serije navodi taj da se kroz zdrav, autentičan humor izvrši dekonstrukcija prepoznatljivih političkih praksi u BiH (korupcija, marifetluci, nerad, talovi itd.), ističući da mu je želja da se ukaže na besmislenost takvih procesa, te da se po mogućnosti relaksiraju nacionalne tenzije vezane uz politiku.

“Mislim da jedna dobra komedija, koja se na duhovit način bavi našom svakodnevnicom i stereotipima ima moć da bude upravo taj katalizator ka boljem i zdravijem društvu”, rekao je on.

U glavnim ulogama su Tarik Džinić, Robert Krajinović, Aida Bukva, Anja Kraljević, Igor Skvarica, Nadine Mičić i drugi.

Na rubu pameti

Serija u režiji Elmira Jukića prati život Mahe Dilbera, profesionalnog novinara i dugogodišnjeg samca koji je upravo otišao u prijevremenu penziju i isplanirao život u svom trećem dobu. To se preko noći mijenja kada mu se na vratima tek renoviranog stana pojave dvije kćerke iz dva različita, propala braka. Dvije kćerke koje toliko dugo nije video da je skoro zaboravio i da postoje. Potpuno zatečenog Mahu dočeka još jedna spoznaja da je postao i dedo.

“Imamo Bosanca koji ima puno novca. Šta može poći po zlu, osim sve?”, rekao je u svojoj prezentaciji Adnan Čomor,

U glavnoj ulozi pojavljuje se Admir Glamočak, a uz njega i odličan ostatak glumačke postave koju čine Aleksandar Seksan, Dragan Marinković, Džana Pinjo Haračić, Alisa Čajić, Tatjana Šojić, Ivana Vojinović i drugi.

Među projektima koji su još uvijek “u razvoju”, nalaze se sljedeći naslovi:

Princ iz Eleja

Ovaj sitcom prati 45-gogodišnjeg Mikija koji se nakon mnogo godina vraća iz Amerike. On je “kao nov”, a uz sebe ima i sjajnu Amerikanku Kate koja je teksaška bogatašica. Miki je uvjerio Kate da je on zvijezda u Sarajevu, međutim po dolasku u svoj grad, niko ga ne prepoznaje ali u Sarajevu ga niko ne prepoznaje. On zatim odlučuje da kupi lokalnu televiziju koja često pušta spotove od prije 20 godina, među kojima je i njegov jedini hit. Rasplet otkriva kako će se Miki snaći i odgovoriti na brojne izazove, ali i kakvu odgovornost danas nose društvene mreže i popularnost stečena preko njih.

Scenarij je napisala Elma Tataragić, a serija se sastoji od ukupno 12 epizoda od 24-25 minuta.

Komar

Scenarij Timura Makarevića prati putnički autobus koji nestaje u noći na planinskom prevoju Komar. Na autobusu se ujedno nalazi i MRK, mehanizam od neprocjenjivog značaja za tajanstvenu organizaciju NEOR koja, preko svojih marioneta u strukturama vlasti, inicira opsežnu potragu. Likovi koji predvode priču su inspektor Goran, novinarka Mersiha čiji se momak također ukrcao na autobus te neentuzijastični policjajac Željko. Kako potraga odmiče, svima postaje jasnije da se bore sa nečim što ni sami sebi nisu u stanju objasniti, a jedini način da nađu nestali autobus krije se u njima samima.

Serija se sastoji od 6 epizoda koje traju po 50 minua.

Znam kako dišeš

Jasmila Žbanić i Jasna Đuričić udružile su snage u još jednoj zajedničkoj suradnji, a riječ je o seriji “Znam kako dišeš”.

Kriminalistička drama od šest epizoda po 50 minuta prati tri slučaja na kojima radi Nevena, iskusna tužiteljica i samohrana majka pred razvodom koja sve teže izlazi na kraj sa svojim 17-godišnjim sinom Dinom. Njen profesionalni, ali i privatni život odjednom se nalaze pred kockom.

Žbanić je istakla kako se naslov serije odnosi na ono koliko zapravo “poznajemo svoju djecu, sebe, društvo, ali i istinu u koju vjerujemo”.

Planirano vrijeme premijere serije je 2023. godine.

Kad sam bio hodža

Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se, spletom okolnosti, našao na Grbavici u momentu kada počinje potpuna blokada ovog naselja, a srpski vojnici počinju da od ljudi traže pasoše i isprave. Mladiću pomaže 24-godišnja Srpkinja koja živi sa bakom. To je najprije odraz ljubavi prema bližnjem, a potom prerasta u romantičnu ljubav. Mladića šalju u radni vod čiji je jedan od zadataka da sakuplja i zakopava leševe ubijenih ljudi. Tom prilikom, komandant voda zatražio je da im se nešto prouči, što, kao i brojni drugi poslovi, zapadne upravo glavnog lika.

Komandant radnog voda gaji duboki prezir prema zločinima, a kada pretpostavljenima postane naporan, nestaje bez traga. Mladića šalju na prvu liniju fronta, na kopanje rovova u brdu, koji su u zračnoj liniji sa sarajevskim stanom s druge strane Miljacke, u kojem je ranije živio. Noću mora vojnicima svirati dirljive pjesme dok oni siluju žene. Kada dvojica Srba, mladića sa nadimkom “hodža” počnu siliti da poput mujezina pjeva poziv na molitvu, on ih ubija i bježi. Nakon bijega, dvije i po godine skriva se u praznim stanovima zgrada uz pomoć komšinice.

Serija “Kad sam bio hodža” rađena je po istoimenom romanu bosanskohercegovačkog književnika Damira Ovčina, dok iza nje stoji reditelj Ademir Kenović.

Ovih sedam projekata izabrano je javnim pozivom BH Telecoma gdje se prijavilo ukupno njih 50.

BH Telecom, zajedno sa platformom BH Content Lab je, također, bio i koproducent filmova “Koncentriši se baba”, “Quo Vadis, Aida?”, “Deset u pola”, “Djeca sa CNN-a” čiju režiju potpisuje Aida Bukvić, kao i filma “Praznik rada” koji će zatvoriti ovogodišnji Sarajevo Film Festival.

Glavni cilj pokretanja platforme BH Content Lab je podrška bh. kinematografiji te kreiranje kvalitetnih sadržaja koji će povećati zadovoljstvo korisnika kroz ponudu Moje TV i ostalih platforma ove kompanije.