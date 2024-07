Biden se povukao iz izborne utrke, podržao Kamalu Harris kao svoju nasljednicu

Aktualni američki predsjednik Joe Biden (81) povukao se iz nove utrke za Bijelu kuću.

On je objavio da se više neće kandidirati za drugi mandat, što znači da će demokrati morati pronaći novog kandidata koji će se suprotstaviti republikancu Donaldu Trumpu na izborima u novembar.

Objavljujući svoju odluku o povlačenju iz utrke Biden je izravno podržao potpredsjednicu Kamalu Harris kao svoju nasljednicu. No, konačna odluka je na Demokratskoj stranci.

– Moji kolege demokrati, odlučio sam ne prihvatiti nominaciju i svu svoju energiju usmjeriti na svoje dužnosti predsjednika do kraja svog mandata. Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je odabrati Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. I to je bila najbolja odluka koju sam donio. Danas želim ponuditi svoju punu potporu i podršku da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine. Demokrati — vrijeme je da se udružimo i pobijedimo Trumpa. Napravimo to, poručio je Biden, koji se proteklih tjedana našao pod velikim pritiskom unutar vlastite stranke da se povuče iz utrke.

Nakon serije gafova i razočavajućeg nastupa u televizijskoj debati s Donaldom Trumpom, rasle su sumnje u njegovo zdravlje i sposobnost da odradi još jedan mandat u Bijeloj kući. Odluka o povlačenju je očekivana, ali ipak predstavlja presedan u američkoj politici i demokratskoj praksi.

U telefonskom razgovoru za CNN nekoliko minuta nakon što je predsjednik Joe Biden objavio povlačenje iz utrke za 2024. godinu, bivši predsjednik i kandidat Republikanske stranke na ovim izborima, Donald Trump opisao je Bidena kao “uvjerljivo najgoreg predsjednika u povijesti naše zemlje.” Iako nije jasno tko će biti demokratski kandidat, Trump je rekao da misli kako će potpredsjednicu Kamalu Harris biti lakše pobijediti nego Bidena.

RTV Slon/FENA