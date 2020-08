BiH tokom pandemije COVID-19: Od primjera kako treba do crnih listi

U martu i aprilu nadležni su štitili građane, sada štite ekonomiju – bilo bi najkraće objašnjenje puta koji je Bosna i Hercegovina prošla tokom epidemije korona virusa. Restriktivne mjere su stvari držale pod kontrolom – nije bio veliki broj zaraženih, a naša zemlja je od Svjetske zdravstvene organizacije dobila i pohvale zbog načina suočavanja sa COVID-19. No, više od 30 hiljada ljudi ostalo je bez posla u ovom periodu, pa je došlo do ukidanja mjera, a onda i naglog povećanja broja oboljelih. Građani su se tako od izuzetno odgovornih pretvorili u one koji su skloni teorijama zavjera.

”Brojni su vjerovatno razlozi što je situacija takva, počevši da je bolest nepredvidiva, imamo dosta asimptomatskih slučajeva, pa do onih koji razviju blagu kliničku sliku, pa do onih koji razviju fatalnu kliničku sliku. Zbog toga to daje nekima za pravo da ne percepiraju opasnost kao visoku, odnosno ostavlja im mogućnost da se neće inficirati ili da će se inficirati, a da će ishod biti blag odnosno pozitivan,” rekao je doc.dr. Gabrijel Pinkas, pedagog-psiholog.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva su, nakon ukidanja mjera, objasnili da sada primjenjujemo Švedski model koji se isključivo oslanja na odgovornost pojedinca. Stoga bi svaki čovjek trebao shvatati ozbiljnost situacije. Tu poruku je izvukao i Suad Delić koji se oporavio od korona virusa. U početku je, kaže on, i sam sumnjao u postojanje virusa.

”Dan traje godinu dana, a jedna noć pod koronom traje godine. Također… imao sam problema sa respiratornim traktom odnosno plućima gdje imate određenui vrstu promjena kada su u pitanju pluća. Imate osjećaj kao da nosite nešto teško. Ogromna je malaksalost. Boli vas svaka kost,” rekao je Suad Delić, MIZ Živinice.

Ovo je pitanje života i smrti svih nas, poručila je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK. S druge strane postoji mogućnost ponovnog uvođenja vanrednog stanja u Federaciji, a kantonalno ministarstvo zdravstva donijelo je nove zaključke.

”U tom smislu donijeli smo i par zaključaka gdje se od MUP-a i inspekcije traži pojačan nadzor i ako ne bude adekvatne reakcije građane i svih da se poduzmu restriktivne mjere u smislu kažnjavanja jer ovako zaista ne znam dokle ćemo doći,” kazala je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK.

Iako vanredno stanje još nije proglašeno te nije poznato da li će i biti, na snazi je stanje epidemije koja je proglašena 2. jula. A da ne bi došlo do uvođenja strožijih mjera i kažnjavanja, svaki pojedinac mora biti svjestan kako ne bi ugrožavao živote drugih i funkcioniranje privrede. Dilema nije, kažu naši sagovornici, između ekonomije i života ljudi, nego između odgovornosti i neodgovornosti.