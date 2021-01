Bolja BH: Ručna izrada torbica Tuzlanke Amne

Dok pojedini studenti jedva čekaju da svoje slobodno vrijeme iskoriste za odmor, Tuzlanka Amna Dervišbegović se od fakultetskih obaveza odmara kroz svoj hobi – ručnu izradu torbica. Njeni ručni radovi su zbog inovativnosti i kreativnosti brzo prepoznati u Tuzli, no u dvije godine koliko se bavi ovim poslom, stizali su i do Sarajeva.

“Prvu torbicu sam napravila sestri za rođendan. Moja sestra obožava Miki Mausa i to mi je bila jedna od prvih torbica koju sam napravila kao poklon, kao iznenađenje svojoj sestri”, kaže Amna.

Amna je odrasla u porodici koja je voljela starine i ručno izrađivane proIzvode. Vrlo rano se i sama zainteresovala za šivenje i krojenje no nije joj odmah išlo od ruke. Tek u nešto zrelijim godinama ali uz maminu pomoć savladala je tehnike koje joj danas omogućavaju da njeni proizvodi dospiju do šire javnosti.

“Mama je to uvijek voljela neke džemperčiće i slično i uvijek je nešto radila, i mama i nene i onda sam ja to i kao dijete vidjela sve od njih i trudila se, međutim meni to nikad nije išlo, dok se nisam ozbiljnije posvetila tome i pitala mamu da mi to sve objasni bolje”, prisjeća se ona.

Na početku su najčešće prijateljice bile zainteresovane za njene proizvode, no ubrzo se krug klijenata proširio. Uz podršku porodice i prijatelja uspjela je hobi pretvoriti u jednu vrstu biznisa. Za izradu jedne torbe joj treba otprilike sat do dva no često uloži i više vremena ukoliko je potrebna izrada modnih dodataka.

“Ovo su uglavnom sve pamučni konci, rastezljivi, koji omogućavaju da se brzo radi. Međutim ja uvijek stavljam cvjetiće, perlice, mašnice, trudim se da to nije čisto ono kako se napravi i to je to”, ističe Amna.

Budući da ima i mnogo fakultetskih obaveza, ponekad joj je teško uskladiti pripreme za ispite i izradu narudžbi no ni od jednog ni od drugog ne želi odustati već, kako kaže, pronalazi balans.

“Građevina je moj prioritet u čemu sam se ja pronašla i što jeste moja ljubav. Ovo je hobi kad se umorim od svega toga, kad nakon teškog dana dođem kući ovo je način da se od svega odmorim”, kaže kreativna Tuzlanka.

Amna se nada da će građevina biti njen primarni posao ali da će uvijek imati vremena da svoju kreativnost izražava upravo kroz ovaj hobi