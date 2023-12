Borba protiv ”sive ekonomije”: Za dva mjeseca oko dvije hiljade inspekcijskih nadzora

U toku provođenja drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti borbe protiv „sive ekonomije“ (rad na crno-neprijavljeni radnici, neregistrovani subjekti ili rad bez odobrenja, neizdavanje fiskalnih računa), inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove su u periodu od 9.10. do 30.11.2023. godine izvršili 1.801 pojačani inspekcijski nadzor i 25 kontrolnih nadzora, u kojima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 636 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 600.432,00 KM.

Subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izdata su 134 rješenja o otklanjanju nedostataka, te zbog propusta neće biti prekršajno sankcionirani ukoliko iste otklone u ostavljenom roku. Izrečeno je i 69 rješenja o privremenoj zabrani rada, a za naplatu na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak je evidentiran iznos od 1.413.319,65 KM. U nadzorima u oblasti radnih odnosa u saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, zatečeno je 13 radnika na crno.

U kontrolama temeljem Zakona o fiskalnim sistemima FBiH, utvrđeno je da svaki od 786 kontrolisanih subjekta posjeduje fiskalnu kasu, dok 15 subjekata u trenutku nadzora nisu izdavali fiskalne račune, zbog čega će biti prekršajno sankcionirani. Kazne za neizdavanje fiskalnog računa propisane su Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH, a kreću se u rasponu od 2.500KM do 20.000KM za pravno lice – obveznika, od 1.000KM do 3.000KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000,00KM do 10.000,00KM za poduzetnika.

Pojačane nadzore provode mješoviti timovi Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, u skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine”, kroz dva ciklusa – prvi od marta do augusta, te drugi od oktobra do decembra 2023. godine.

Od početka provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH u martu 2023. godine do 30.11.2023. godine, izvršena su 5.473 inspekcijska nadzora i 99 kontrolnih nadzora, u kojima su utvrđeni prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 2.284 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 2.776.658,00 KM. Izrečeno je i 190 rješenja o privremenoj zabrani rada, a subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izrečeno je 436 rješenja o otklanjanju nedostataka. Evidentiran je iznos od 1.941.973,54 KM za naplatu naknada za vode, šume, ceste i zrak. U nadzorima u oblasti radnih odnosa u saradnji s kantonalnim inspekcijama rada zatečena su 64 radnika nacrno. Federalna tržišna inspekcija je utvrdila da, od ukupno kontrolisanih 2.416 subjekata, svi posjeduju fiskalnu kasu, te da 200 subjekata u trenutku kontrole nisu izdavali fiskalne račune.

Pored navedenih nadzora, vrše se i, između ostalog, kontrola prometovanja roba i usluga, vođenja poslovnih knjiga, prometovanja drvnih sortimenata, promet građevinskog materijala, korištenja novčanih poticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, obavljanja farmaceutske djelatnosti, te nadzori u drugim oblastima iz nadležnosti 11 federalnih inspektorata. Pojačani nadzori će trajati do 22.12.2023. godine, navode iz FUZIP.