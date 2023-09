Brak se uređuje zakonom samo onda kada ne može drugačije: Dragi, šta ćemo sa prezimenom?

„Pošto ste se lijepo, dobrovoljno i jednoglasno dogovorili da živite u bračnoj zajednici, jer ste svjesno i odgovorno zaključili da će vam tako biti ljepše i bolje, mi vam nećemo kao što je uobičajeno čitati članove Zakona o braku. Prvi član toga Zakona, međutim glasi: Brak je zakonom uređena zajednica života muškarca i žene. A brak se uređuje zakonom samo onda kad ne može drukčije. Zbog toga ne dozvolite da vam zakon uređuje brak. Uredite ga sami, ljepše i humanije nego što bilo koji zakon to može da predvidi. Želimo da vam bude lijep, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uvjerenjem da ste obavili jedan od najvažnijih i najljepših poslova u životu. Savjetujemo vam da ne žurite, da štedljivo trošite i riječi i osjećanja. Nemojte odmah potrošiti sve. Rasporedite svoju ljubav i uzajamno poštovanje na svaki dan zajedničkog života. Zakon kaže da su muž i žena u bračnoj zajednici ravnopravni. A to može i ljepše da se kaže: Povećajte svoje obaveze da ne biste ugrožavali prava drugih. U ovom svečanom činu stekli su se ne samo obostrana ljubav već i vaši pojedinačni i zajednički interesi. Brak ne može biti cilj. On je samo mogućnost da se vaši drugi interesi lakše i ljepše ostvare. Zato stalno gradite svoju vezu, proširujete njene granice, ne dajte joj da se učahuri, uljeni, uspava, da prestane da živi i postoji. Bogatite svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života, budite realni i odjmereni kad određujete svoje ciljeve i želje a jaki i uporni kad treba da ih ostvarujete. Ne možete se baviti samo ljubavlju. Ljubav je lijepa samo kad se podrazumijeva, kad prati sve ostale naše aktivnosti, kad nam daje snage da se što uspješnije ostvarimo kao ličnosti i članovi društva. Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocjenim za svoju sudbinu i sreću. Neka ovaj dan bude srećan početak vašeg dugog i lijepog zajedničkog života“ – tekst je koji ste namanje jednaput čuli u životu, bezobzira da li ste bili svjedoci činu vjenčanja ili ste sami rekli veliko „DA“!

No, prije velikog DA stiže i veliko pitanje i vječna dilema koje imaju skoro sve mladenke. Zadržati svoje, promjeniti, dodati ili uzeti samo muževo prezime.

Je li pitanje prezimena pitanje identiteta ili dokaz bezuvjetne ljubavi?

Zbog čega žene prilikom udaje mijenjanju prezime? Trebaju li zadržati svoje i/ili dodati muževo? Ko ima mogućnost izbora? Koji su razlozi ZA a koji PROTIV mijenja prezimena pitali smo čitateljice i čitatelje portala RTV Slon, a sa vama dijelimo i rezultate našeg istraživanja.

Čak 48,9 učesnika u našem istraživanju (u kojem je učestvovalo 90,6 posto žena i 8,4 posto muškaraca) smatra da žena treba zadržati svoje i dodati muževo prezime, dok 37 % sudionika/ca smatra da žena treba zadržati svoje prezime. Da se vremena i navike u našem okruženju polako mijenjaju potvrdilo nam je 13 posto ispitanih koji smatraju da žena treba uzeti muževo prezime. No, za radikalne promjene nismo spremni, samo 1 posto ispitanih smatra da muškarac treba uzeti ženino prezime. Opcija da muškarac svom prezimenu treba dodati ženino nikom nije privlačna pa nismo uspjeli pronaći ni jednog muškarca niti jednu ženu koji bi podržali ovakav izbor budućih supružnika.

Emotivno (lično) vs. Praktično (racionalno)

Sudeći prema vašim odgovorima razlozi zbog kojih se djevojke odlučuju zadržati svoje ili uzeti muževo prezime mogu se svrstati u dvije kategorije, emotivne ili praktične prirode. Emotivni razlozi zbog kojih bi žena trebala zadržati svoje prezime (ili zadržati svoje i dodati muževo), sudeći prema stavovima naših čitatljica i čitatelja su: kada je prezime dio ženinog identiteta – 20,7 posto, kada je feministica – 3 posto, kada je njeno prezime ljepše – 4,9 posto, kada joj to vjera nalaže -9,9 posto i u slučaju kada je to jednostavno njena želja, stava je 34 posto čitaljica i čitatelja portala rtvslon.ba. Kao praktične razloge odabrali ste: kada je javna ličnost koja je izgradila karijeru sa tim prezimenom – 11,3 posto, kada je vlasnica firme/nekretnina i kada promjena zahtijeva puno posla – 6,9 posto te kada ne želi mijenjati dokumente – 7,4 posto.

„Šta će narod reći?“

Čak 47,8 % ispitanih samtra da žene uzimaju muževo prezime zato što je to očekivana društvena norma! Dodamo li ovom procentu procenat od 18,9 posto ispitanih koji smatra da žene uzimaju muževo prezime jer to od njih očekuju suprug i njegova porodica, možemo zaključiti da 66, 7 posto ispitanih odluku o svom (budućem prezimenu i identitetu) donosi zbog okoline a ne zato što je oduka posljedica ličnog stava ili želje!

Šta sa prezimenom u slučaju razvoda, kada bi „opravdali“ izbor muškarca da „uzme“ ženino prezime, kako se izboriti sa očekivanjima sredine i okruženja, zašto je važno imati mogućnost izbora i kako nam trik pitanje o prezimenu može okriti koliko je zdrava naša partnerska veza, kao i ostale rezultate našeg istraživanja saznajte u petoj epizodi podcasta „Taboo Show“. Dovoljan je samo klik na link u produžetku teksta. I zapamtite: “Živjeti srećno do kraja života nije bajka. To je izbor.”

(Koga) briga za običaje: Uzimam ali i ostavljam (prezime)!

Video podcast TABOO SHOW, novi je projekat RTV Slon u kojem glas dajemo svim ženama. I svim temama o kojima se, po nepisanom pravilu, ne govori dovoljno glasno u javnom prostoru. Partneri projekta su: NLB Banka Sarajevo, Lactalis BiH, Oriflame – prirodna švedska kozmetika, Frizerski salon „Dalma D&D“ Tuzla, DSO Level Tuzla i Oxint Tuzla.

Za sva vaša pitanje, dileme, reakcije, savjete, teme o kojima želite govoriti pišite nam na [email protected].