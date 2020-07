Brašnjić: Spremni smo na različite varijante samo da školska godina krene iz klupa

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK danas je objavilo Konkurs za prijem zaposlenika na određeno vrijeme u osnovnim i srednjim školama, kako nastavnog, tako i vannastavnog osobolja. Pravilnik ostaje isti kao i prošle godine, a sve informacije vezane za potrebnu dokumentaciju, održavanje intevjua i ostale uslove, sadržano je u tekstu konkursa, koji je objavljen na službenoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke TK. Objavi konkursa prethodilo je zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području kantona, koji je ove godine veći nego prošle, ali su svi uposlenici u konačnici zbrinuti.

“Otprilike 78 ljudi što na pune norme što djelimičnog tehnološkog viška. Imamo poseban problem, saiznžinjerima poljoprivrede i rudarstva, od ove godine nam se pojavljuje i značajan tehnološki višak njemačkog jezika i to nam nameće određene inicijative koje moramo pokrenuti kako bismo rješavali ovaj problem. Sreća je da je sve zbrinuto i da smo imali u saradnji sa osnovnim obrazovanjem prostora da sve uposlenike zbrinemo”, kazao je Admir Terzić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK .

Kada je u pitanju konkurs, Terzić tvrdi da bi procedura trebala biti završena do početka školske godine.

Konkurs za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole preduslov je za početak nastave, a iz ministarstva i sindikata se nadaju da će ona početi u školskim klupama.

“Mi smo škole već pripremili i opremili dezinfekcijskim sredstvima i ostale mjere ćemo poduzeti. Ako bude potrebno da pravimo dodatne grupe, ograničit ćemo broj učenika u jednom odjeljenju, pravit ćemo razmake između smjena, umjesto dvije napraviti četiri, skratit ćemo trajanje časa, sve su to opcije kojima ćemo pristupiti prije nego kažemo hajmo i sada opet na on line nastavu. Ne vidim razloga zašto bi nam djeca ostala kod kuće jer čini mi se da jako puno gubimo, izuzetno je dobro da smo imali on line nastavu I mogućnost da završimo školsku godinu i idalje sam mišljenja da treba da radimo na razvijanju digitalizacije obrazovanja, ali kada je u pitanju redovna nastava onda bih voljela da to bude prava redovna nastava na koju smo navikli i u tom pravcu idemo sa pripremama i ja se nadam da se naši đaci pripremaju da krenemo u škole i da se vratimo u školske klupe”, poručuje Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke TK.