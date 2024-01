Budžet FBiH još uvijek nije usvojen: Šta to znači za penzionere?

Federacija Bosne i Hercegovine još nema Budžet. Prošlog mjeseca, Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za period od januara do marta 2024. godine, koji još nije potvrđen u Parlamentu Federacije BiH. Pitanje je hoće li to biti urađeno do kraja januara ili će uslijediti finansijski kolaps?

Rok za usvajanje Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine je do 31. januara. Ukoliko ne bude tako, sve finansijske transakcije bit će blokirane, između ostalog i penzije, tvrdi ekonomski analitičar i poslanik u Federalnom parlamentu Admir Čavalić.

„Sama činjenica da se nalazimo u toj fazi privremenog finansiranja podrazumijeva da penzioneri ne mogu koristiti sve one benefite koje su ostvarili prošle godine, kao i bilo koji drugi korisnik budžeta“, kazao je Admir Čavalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Čavalić navodi i da Federalna vlada Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH još nije uputila niti Nacrt niti Prijedlog Budžeta.

„Uputila je samo prijedlog Odluke o privremenom finansiranju, koja, napominjem, nije usvojena. U javnosti se stvara utisak da je ona važeća od 1. januara, ali ona je samo prijedlog. Sada, 24. januara treba da se usvoji kada je prva tačka dnevnog reda. Ukoliko se to ne desi, od 1. februara imamo izuzetne probleme na nivou Federacije“, pojasnio je Admir Čavalić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

I dok je i dalje neizvjesno kada i da li će Odluka o privremenom finansiranju biti usvojena, penzioneri se pribojavaju da već 5. februara neće dobiti zagarantovanu penziju.

„Znam da nije u redu nimalo. Penzije više ne prate ni minimalne plate. Penzioneri su odbačeni“.

„Pitajte premijera Nikšića“.

„Biće im teško, neće imati šta jesti, s čime lijekove kupiti, neće imati za komunalije, pogotovo ko ima minimalnu penziju“.

„Moja penzija je malo veća tako da meni ne smeta. Međutim, ima onih kojima smeta, oni jedva čekaju da ručaju kako treba“.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera TK smatra ovakav potez federalne Vlade potpunom nebrigom o ovoj kategoriji koju čini 444 hiljade ljudi treće životne dobi. Uputili su već nekoliko zahtjeva Vladi, no niti jedan od njih nije ispunjen. On poručuje da penzioneri neće stati na ovome.

„Mi još hoćemo da vjerujemo da neće doći do blokade. Ukoliko dođe do toga, mi imamo za koji dan ponovo sjednicu Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH gdje ćemo se očitovati o našim daljnjim koracima. Moram da istaknem da su svi penzioneri u Federaciji nezadovoljni, a posebno su ogorčeni na ovakvo nekorektno izostavljanje“, kaže Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Svi se i dalje nadaju da će se do kraja ovog mjeseca pronaći rješenje za usvajanje Odluke o privremenom finansiranju a uskoro i Budžeta Federacije BiH za tekuću godinu.