Centralno grijanje provodi projekat za dugoročno snabdijevanje toplinskom energijom tri grada

Sezona grijanja u Tuzli počela je, a kako bi se korisnicima usluga grijanja omogućila kvalitetnija isporuka toplinske energije, ali i priključak novih korisnika, u preduzeću Centralno grijanje rade na rekonstrukciji toplinskog vrelovoda.

”Znamo da imamo neke hidrauličke probleme u gradu i trenutno smo u fazi realizacije projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, faza na dionici od ograde elektrane do Siporeksa. Projektna dokumentacija treba da bude gotova do Nove godine poslije čega će se raditi revizija. Mi sada do Livnice imamo nadzemni vrelovod i mi ćemo ga ovim projektom pretvoriti u podzemni, čime ćemo napraviti dodatne uštede toplinske energije u distribuciji”. rekao je Adnan Karahmetović, pomoćnik direktora za tehničke poslove Centralnog grijanja Tuzla

Pored ovih projekata, kako navode iz Centralnog grijanja radi se i na magistralnom vodu za Tuzlu, Lukavac i Živinice čime će se dugoročno riješiti pitanje snabdijevanja toplinskom energijom ovih gradova za narednih 35 godina. Iz ovog preduzeća dalje navode da povećanja cijena usluga grijanja neće biti kada je riječ o obračunu po metru kvadratnom, ali će doći do promjene u načinu obračuna po potrošnji.

”Cijena usluga grijanja će biti sastavljena iz dva dijela, iz fiksnog i varijabilnog dijela pri čemu je varijabilni dio umanjen za procentualni iznos, a u tom iznosu utvrđen je iznos za fiksni dio kada je u pitanju usluga grijanja po potrošnji”. rekla je Nermina Babajić, direktorica Centralnog grijanja Tuzla

U Centralnom grijanju ne očekuju probleme u ovoj sezoni grijanja, a tome u prilog im idu i iskustva iz prethodnih godina.