Češka preuzima predsjedanje Vijećem EU-a

Češka danas preuzima svoje drugo šestomjesečno predsjedanje Vijećem Evropske unije (EU), preuzimajući predsjedanje od Francuske.

Kako bi proslavili njihovu ustrajnost i obilježili početak češkog predsjedanja Vijećem EU, Stalno predstavništvo Češke pri EU organizuje trku prijateljstva u čast Emila Zátopeka, češkog atletičara koji se smatra jednim od najvećih atletičara na duge staze u historiji sporta i njegovog najvećeg rivala, ali i najboljeg prijatelja Francuza Alaina Mimouna.

Na oficijelnoj stranici Vijeća EU ističu kako su Mimoun i Zátopek uvijek trčali zajedno i inspirisali jedan drugog, pa je tako i ova utrka simbolična predaja predsjedanja Vijećem EU od Francuske Češkoj, jer je saradnja nužna za uspjeh ne samo u sportu, već i u politici.

– Trčanje u paru mi je jako zanimljiva ideja. Partneri moraju prilagoditi ritam jedno drugome i sarađivati. Saradnja će također biti ključna da naše predsjedanje bude uspješno – rekla je češka ambasadorica pri EU Edita Hrdá koja će zajedno s francuskim ambasadorom Philippeom Leglise-Costom simbolično započeti utrku.

Trka će se održati sutra, 2. jula, u 15 sati na stadionu Three Linden u Watermael Boitsfortu u Bruxellesu, gdje je Zátopek oborio svjetski rekord na 10 km. Sredstva prikupljena od kotizacije bit će poslana humanitarnoj organizaciji People in Need koja pomaže ratom razorenoj Ukrajini. Dan prije utrke statua Manneken Pis bit će obučena u kostim inspirisan najpoznatijim češkim atletičarem.

Češka je istaknula da će glavni politički prioriteti predsjedanja biti rješavanje izbjegličke krize i poslijeratna obnova Ukrajine, energetska sigurnost, jačanje odbrambenih sposobnosti i kibernetičke sigurnosti te strateška otpornost ekonomije Evropske unije i demokratskih institucija.

RTV Slon/Fena