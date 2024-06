Čestitka muftije tuzlanskog povodom Kurban-bajrama: Smisao ibadeta kurbana je približiti se Allahu dž.š.

Muftija tuzlanski dr. Vahid – ef. Fazlović muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio je danas poruku povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

Bajramsku poruku reisul-uleme prenosimo u cijelosti:

” Bismillahirrahmanirrahim!

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom.

Salavate i selame upućujemo Njegovom plemenitom poslaniku Muhammedu, alejhi selam, njegovoj časnoj porodici i ashabima.

Draga braćo, poštovane sestre!

Vrijednost ovih zulhidžetskih dana koji su nas približavali Kurban-bajramu, usporediva je s vrijednošću ramazanskog predbajramskog vremena. Posebna odličja u oba ova perioda povezana su sa svijetlom kadarskom noći odnosno s velikim danom Arefata. Neizreciva se spoznaja i duhovnost u ovom vremenu izlijeva u ljudska srca i umove iz obilja Allahovog rahmeta i bereketa. U tom jedinstvenom, plemenitom odnosu Gospodara svjetova i ljudi nalazi se naše vjerovanje koje se potvrđuje ibadetima i dobročinstvom, te Njegovo zadovoljstvo, oprost grijeha i nagrada.

A zar se u danu Arefata, htijenjem Svemilosnog, stanovnici Zemlje ne uzdižu do najviših razina Njegovog pomilovanja i svoje duhovne čistote, kako nam je ovu radosnu vijest prenio posljednji poslanik Muhammed, alejhi selam? A odmah poslije uslijedi svekolika bajramska radost i zadovoljstvo. Istovremeno, robovi se odazivaju časnom pozivu Uzvišenog, ulažući mnoge napore, da s najdubljom čežnjom pohode Njegov Hram Drevni. Obavljanje ibadeta hadža jasni je dokaz njihove pokornosti i zahvalnosti Plemenitom Stvoritelju svjetova. Ovu zadivljujuću pokornost Bogu Svemogućem ljudi ne iskazuju pojedinačno. Čine to u svom ljudskom i duhovnom bratstvu i zajedništvu. U Kur'ani-kerimu se uglavnom svaka poruka onima koji obavljaju hadž iskazuje u množini. Upućena je tom nepreglednom mnoštvu ljudi koji, i formalno i suštinski, manifestiraju svoju jednakost i bratstvo. To bi u svim vremenima i na svakom mjestu morala biti univerzalna težnja svakog pojedinca i svih naroda.

Pored namaza, zekata, posta i hadža, glavnih islamskih ibadeta, naše izvršavanje obreda žrtvovanja kurbana također snažno pokazuje predanost i bogobojaznost pred Licem Uzvišenog Boga, kao i našu plemenitost i činjenje dobra ljudima. Smisao ibadeta kurbana je približiti se Allahu, dželle šanuhu, te doprinijeti većoj blizini i povjerenju među ljudima.

Svi islamski ibadeti su radi bogobojaznosti (takvaluka), jačanja svijesti o zajedničkom Stvoritelju i Dobročinitelju, ali i radi plemenitosti koju će ljudi međusobno dijeliti i približavati se jedni dugima. Naš Mudri Gospodar od nas traži i bogobojaznost i plemenitost. Podučava nas u Svojoj Knjizi da je kod Njega najplemenitiji onaj koji je najbogobojazniji. (Hudžurat, 13.)

Molimo Allaha, dželle šanuhu, da u danu Arefata primi dove naših hadžija i dove svih nas. Molimo Uzvišenog da primi naše kurbane, da budu zalog sigurnosti i napretka naših porodica.

Neka nas bajramski blagdani podsjete na našu stalnu obavezu prema slabima i nemoćnima. Briga o njihovom stanju je poseban ispit naše vjere i savjesti.

Molimo Svemogućeg Boga da nas hurmet Kurban-bajrama osnaži u našoj brizi i odgovornosti prema zajednici i domovini.

Podijelimo radost ovog velikog blagdana sa svim našim komšijama i prijateljima.

Svim muslimanima u ovom dijelu naše domovine Bosne i Hercegovine, svim džematlijama Muftiluka tuzlanskog, posebno našoj braći i sestrama u Podrinju i Posavini, upućujem srdačne čestitke povodom Kurban-bajrama.

Bajram šerif mubarek olsun!”