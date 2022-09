Christian Schwarz-Schilling u Sarajevu razgovarao sa predstavnicima organizacija civilnog društva

Miro Lazović (Forum parlamentaraca BiH 1990), Ivo Komšić (Hrvatsko narodno vijeće u BiH), Emir Zlatar (Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca) i Zoran Jovanović (Srpsko građansko vijeće BiH) susreli su se sa bivšim visokim predstavnikom u BiH Christianom Schwarz-Schillingom u njegovoj rezidenciji u Sarajevu.

Schilling je iznovao iskazao svoju punu podršku djelovanju i radu organizacija civilnog društva i posebno istakao podršku Deklaraciji o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO koju je podržalo više od 45 različitih organizacija iz Bosne i Hercegovine, SAD, Kanade, Njemačke, Austrije, Australije.

Tokom susreta konstatovano je da je još uvijek neophodan Ured visokog predstavnika u BiH, posebno zbog nekorektnog odnosa susjednih država Hrvatske i Srbije i njihovog konstantnog miješanja u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine, unutrašnjih političkih previranja čije je izvorište i u susjednim državama, kao i geostrateških prilika u Evropi i svijetu izazvanim ratom u Ukrajini.

Schilling vjeruje da će njegov današnji nasljednik u OHR-u Kristijan Schmidt svoje odluke temeljiti isključivo na evropskim pravnim i demokratskim stečevinama, te da će prioritet u budućem djelovanju biti provedba presuda Evropskog suda za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, svi njeni narodi i građani imaju pravo na evropsku budućnost i konačno je došlo vrijeme da se Evropska unija, a posebno administracija Sjedinjenih Američkih Država u punom kapacitetu okrene unapređenju funkcionisanja institucija BiH, vladavini prava, evropksim pravnim stečevinama te da će podržati napore organizacija civilnog društva koje se zalažu za BiH – državu punih ljudskih prava i sloboda na njenom cijelom teritoriju.

Schilling je pojasnio značaj i ulogu OHR-a kao međunarodnog instrumenta za očuvanje stabilnosti i mira, a posebno kao instrumenta za onemogućavanje bilo kakvih dodatnih segregacija, etno-nacionalnih podjela i retrogradnih anti-evropskih politika u BiH.

Visoki predstavnik ima mandat da donosi odluke kada je to neophodno u kontekstu svih elemenata i segmenata koji se tiču civilne provedbe deytonskog sporazuma. Pojasnio je činjenicu da ni on kada je imenovan za HR u BiH nije imao nikakvu formalnu odluku Savjeta bezbjednosti UN-a, kako to danas neki političari u BiH tumače, te da se radi o bespotrebnom zbunjivanju i obmanjivanju javnosti u BiH i regiji. Ovu činjenicu znaju sve članice Savjeta bezbjednosti UN-a.

Schilling je upoznao predstavnike civilnog društva o razgovorima koje je imao sa Kristijanom Schmidtom i izrazio očekivanje da će prijedlog reformi koje nude ove organizacije biti ozbiljno razmatrane od OHR-a. Vjeruje da će Schmidt u skorije vrijeme ponovo konsultirati civilni sektor na što ga je posebno ohrabrio.

Predstavnici organizacija su Schillingu poklonili poster vladajuće srednjovjekovne bosanske dinastije Kotromanića (od IX do XV stoljeća) a Schilling im je uzvratio poklanjanjem svoje knjige “Prokockani mir u BiH” čija je promocija na bosanskom jeziku obavljena u Akademiji nauka i umjetnosti BiH, saopćeno je iz VKBI-a.