CIK: Prije početka izborne kampanje, samo je zabranjeno plaćeno političko oglašavanje

Izborna kampanja počinje 2. septembra i traje do početka izborne šutnje, odnosno do 1. oktobra 2022. godine do 7.00 sati, saopćila je Centralna izborna komisija (CIK) pred ovogodišnje oktobarske Opće izbore u Bosni i Hercegovini pozivajući se na Uputstvo o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti.

– Prema odredbama člana 16.14 stav (3) Izbornog zakona BiH, zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje.

Naglašavamo, u periodu od 4.5.2022. godine do službenog početka izborne kampanje, odnosno do 2.9.2022. godine, samo je zabranjeno vođenje plaćenje izborne kampanje – navodi se u saopćenju CIK-a.

Ovogodišnji izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 2. oktobar.