Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 01.09.2024. godine (nedjelja) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Bukinjska, Brgule, 26. augusta, Omladinska, 38. Divizije, Bosanskih Franjevaca, Majevička, Mramorska, Arifa Redžića te u naseljima: Mihatovići, Ljepunice, Milešići, Mramor Novi, Marina Glava, Selo Mramor i Dobrnja u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

2. Grada Lukavca u naseljima: Gornje i Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari, Devetak do Hodžića, dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka), Gnojnica, Berkovica, Kruševica, Dobošnica Donja, Srednja i Gornja, Krtova I i II, Sižje i dio naselja Devetak Hodžići s dijelom uz magistralni put M4 u vremenu od 07:30 do 16:00 sati.

3. Grada Gračanice u naseljima: Gornja Miričina, Donja Miričina, Rašljeva, Basići, Bajići, Dom Donja Orahovica, Kamenica u vremenu od 07:30 do 16:00 sati.

Dana 02.09.2024. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama: Đorđa Mihajlovića i Mihajla i Živka Crnogorčevića u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

2. Grada Srebrenika:

-u ulicama: Posavskog odreda i Meše Selimovića u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

-u dijelu naselja Šahmeri kod mehtefa u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.