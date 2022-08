CIKBiH donio odluke o sankcioniranju političkih subjekata zbog kršenja odredbi Izbornog zakona

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je danas na sjednici, pored ostalog, donijela četiri odluke o sankcioniranju političkih subjekata zbog kršenja odredbi člana 16.14 stav (3) Izbornog zakona BiH.

Odluke Centralne izborne komisije BiH nisu pravosnažne i na njih se može uložiti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana prijema odluke.

Prema odredbama člana 16.14 stav (3) Izbornog zakona BiH zabranjeno je vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija, ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje. U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine službeno izborna kampanja počinje 02. septembra i traje do početka izborne šutnje, odnosno do 01. oktobra 2022. godine do 7.00 sati.

Iz CIK BiH naglašavaju da je u periodu od 04.05.2022. godine do službenog početka izborne kampanje, odnosno do 02.09.2022. godine, samo zabranjeno vođenje plaćenje izborne kampanje.

Članovi Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić, Vanja Bjelica-Prutina i Jovan Kalaba su jučer, 10. augusta, u Banjoj Luci održali radni sastanak sa članovima Gradske izborne komisije Banja Luka i predstavnicima Gradske uprave Grada Banja Luka.

Gradska izborna komisija Banja Luka je informirala Centralnu izbornu komisiju BiH o izazovima i aktivnostima koje provodi Gradska izborna komisija Banja Luka i u tom smislu kakvu podršku očekuje od organa vlasti Grada Banja Luka.

Predstavnici Gradske uprave Grada Banja Luka su istakli da će pružiti svu neophodnu tehničku i logističku podršku Gradskoj izbornoj komisiji Banja Luka u pripremi i provođenju Općih izbora 2022. godine.

Povod sastanka je bilo blagovremeno rješavanje eventualnih problema u radu Gradske izborne komisije Banja Luka, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIKBiH.