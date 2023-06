Čović: Aktivnosti iz prioriteta za EU moramo završiti u ovoj godini

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je u subotu mogućnost svoga uključivanja u formiranje Vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

”Iako do sada nisam, sve su prilike da ću se iduće sedmice uključiti u priču oko formiranja Vlade u HNK. Teško je kada imate dva partnera koja se počinju sada, ja bih rekao, ‘nadmudrivati’. Trebali smo to prvih dana završiti brzim dogovorom, a ovako se događa nešto slično kao na nivou Federacije BiH. To ‘političko nadmudrivanje’ između dva bloka, SDP-a s jedne strane i SDA s druge, nikome ne donosi dobro i mislim da ćemo to morati okončati”, istakao je u subotu novinarima predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.